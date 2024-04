'El Turronero' desvela cómo está Gabriela Guillén

Gabriela Guillén está 'desaparecida'. Aunque en los últimos tiempos noticias como el enfrentamiento entre Carmen Borrego y su hijo José María Almoguera, el juicio de Daniel Sancho, o el reparto de la herencia de Silvia Tortosa han eclipsado la demanda de paternidad de la paraguaya a Bertín Osborne para demostrar que su bebé es hijo del artista, lo cierto es que nada se sabe de la joven. Y los reporteros que hacen guardia a las puertas de su domicilio y que antaño le preguntaban por este asunto día sí y día también, hace semanas que no la ven. ¿Dónde se ha metido? Con la duda en el aire de si ha viajado a su país natal con su pequeño para huir de la presión mediática mientras llega la hora de verse las caras con el presentador en los juzgados, Gaby sigue activa a través de redes sociales, donde comparte diferentes reflexiones que bien podrían ser dardos dirigidos a Bertín. El último, hace unas horas: "La felicidad no es lo que tienes, sino de quien te rodeas" podemos leer en los subtítulos del vídeo que ha publicado. Pero hay alquien que sí que tiene acceso a Gabriela. Y no es otro que uno de los mejores amigos del cantante de rancheras, José Luis López 'El Turronero'. Bertín reaparecía tras casi tres meses alejado de los escenarios este miércoles en un concierto a beneficio de los afectados del Covid, y como no podía ser de otra manera, el empresario de Ubrique no se quiso perder el concierto. Y a pesar de que ha reconocido en más de una ocasión que no quiere que la prensa le pregunte por la esteticien para no ponerle en un compromiso por su íntima amistad con Osborne, 'El Turronero' no ha dudado en revelar cómo se encuentra Gabriela: "Bertín está un poco bajo pero bien, fenomenal, y ella está muy bien, muy bien también" ha asegurado. "Por supuesto que he visto fotos del niño" ha confirmado, reconociendo que no le ha enseñado ninguna al artista "porque me las enseña ella a mí", por lo que a pesar de que la joven ha decidido alejarse del foco mediático y permanecer en un discreto segundo plano, sigue teniendo relación con el mejor amigo de Bertín, que sin embargo ha evitado revelar si hay novedades sobre la demanda de paternidad.