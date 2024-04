El presidente sursudanés destituye a su ministro de Exteriores solo ocho meses después de su nombramiento

El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, ha anunciado este jueves por la noche que ha destituido a su ministro de Exteriores, James Pitia Morgan, apenas ocho meses después de haberlo designado para el cargo de jefe de la diplomacia del país. Kiir ha nombrado a Morgan enviado a la región de los Grandes Lagos y ha elegido al ex viceministro de Exteriores Ramadan Abdala Goc como titular de la cartera diplomática. También ha señalado que el ex embajador de Sudán del Sur en China Semaya Kumba será el nuevo viceministro. El mandatario no ha dado razones para los cambios en este Ministerio. Morgan fue nombrado para el cargo de ministro en agosto de 2023 y anteriormente se desempeñó como embajador en Etiopía y representante permanente ante la Unión Africana. El presidente sursudanés, Salva Kiir, y el líder del Movimiento para la Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLM-IO) y ahora vicepresidente primero del país, Riek Machar, y otras figuras de la oposición firmaron en 2018 un acuerdo de paz que puso fin a cinco años de guerra civil. Las partes acordaron en agosto de 2022 ampliar el período de transición que expirará en febrero de 2025, esperando que los comicios se celebren en diciembre de este año. Kiir aseguró en varias ocasiones que las elecciones se celebrarán a tiempo esta vez, tras varios aplazamientos por los retrasos en la aplicación del acuerdo de paz.