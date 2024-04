El presidente de la Asamblea cree que la Fiscalía debe explicar los casos que crean crisis políticas

El presidente de la Asamblea de Portugal, José Pedro Aguiar-Branco, considera que la fiscal general, Lucília Gago, debería acudir a la cámara a explicar aquellos procesos judiciales que acaban derivando en crisis políticas, si bien no ha mencionado de manera directa el caso del ex primer ministro António Costa. "Todos nosotros no queremos creer que haya una conducta premeditada desde la izquierda o desde la derecha para provocar determinados hechos políticas a través de una investigación criminal, pero (...) es necesario dar explicaciones", ha dicho este viernes en declaraciones a la emisora Antena 1. "Si se explica y la situación al explicarse queda claro que no existe sospecha, creo que estamos contribuyendo a que estos dos mundos convivan de una manera más sana para la democracia", ha valorado Aguiar-Branco. En ese sentido, ha descartado que la Justicia entorpezca la democracia. "Las cosas no suceden con esa intención, suceden involuntariamente", ha dicho. No obstante, ha apuntado que es necesario contar con espacios en los que dar las "aclaraciones" oportunas y la Asamblea es el "lugar por excelencia". El 7 de noviembre de 2023, António Costa presentó su dimisión después de que la Fiscalía sembrara la duda sobre su posible participación en un delito de tráfico de influencias en el marco del caso 'Influencer'. Sin embargo, cinco meses después, el Tribunal de Apelaciones de Lisboa no solo ha descartado dichas sospechas contra él y el resto de los señalados, sino que además ha calificado de "inepto" el trabajo de la investigación.