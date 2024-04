El jefe de DDHH de la ONU pide a los diferentes bandos en Siria colaborar en la búsqueda de los desaparecidos

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha instado a los diferentes bandos de la guerra civil siria a colaborar con la Institución Independiente, un mecanismo aprobado por la Asamblea General de la ONU para investigar la detención y desaparición forzada de unas 100.000 personas desde el comienzo de la guerra de Siria en 2011, y aliviar así el "sufrimiento" de los civiles a lo largo de trece años de conflicto. "Es vital compartir información y datos, y permitir acceso a Siria y a otros Estados, así como facilitar los procesos de búsqueda, identificación, asistencia y apoyo a las víctimas. Este trabajo va más allá de la política, y podría generar confianza entre los sirios, yendo al corazón del principio de solidaridad humana, y a nuestra unidad frente al sufrimiento", ha destacado durante una intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Asimismo, Turk ha recordado que permitir a las familias "saber que pasó con sus seres queridos" es una condición necesaria de cara a la "reconciliación, la justicia y una paz duradera en el país", y ha enfatizado que el organismo apoyará a las víctimas de todos los bandos sin tener en cuenta su posición política. "Trece años de asesinatos, desapariciones forzadas, secuestros, torturas, desplazamientos y privaciones. Trece años de terribles pérdidas y dolor. El conflicto en Siria es una herida abierta, sobre todo para millones de sirios, incluidas las familias que anhelan el regreso de sus seres queridos desaparecidos y respuestas sobre lo que les ocurrió. Los supervivientes han quedado profundamente marcados", ha aseverado. En ese sentido, ha manifestado que las familias viven con una incertidumbre "traumática" que les impide continuar con normalidad su vida cotidiana. "Muchos de los desaparecidos son hombres y, en su ausencia, sus esposas, madres y hermanas se ven obligadas a superar grandes dificultades para sacar adelante a sus familias. En un contexto de arraigada discriminación de género, estas mujeres se enfrentan con frecuencia a obstáculos legales para obtener la custodia de sus hijos. Es posible que no puedan obtener documentos que acrediten su situación personal, la propiedad de bienes o la tenencia", ha añadido. De hecho, a los niños también se les puede negar documentación oficial, lo que restringe su acceso a la educación y a la sanidad, e incluso puede significar que no puedan viajar con sus madres. En ocasiones, las personas inician la búsqueda de sus seres queridos a través de "canales no oficiales y a menudo peligrosos", corriendo el riesgo de ser víctimas de amenazas físicas, extorsiones, explotación, desinformación o represalias por parte de algún bando. "Las víctimas y los supervivientes ocuparán un lugar central en todos los aspectos de esta Institución. La búsqueda y otras formas de apoyo están estrechamente entrelazadas en su mandato, y serán los objetivos centrales de sus operaciones, en coordinación con las familias y sus representantes", ha especificado Turk. La Institución Independiente fue aprobada por la Asamblea General en junio de 2023 y, desde entonces, Turk ha estado reclutando a un equipo de expertos en materia de desaparecidos, de igualdad de género, de los derechos de las víctimas, de participación de las víctimas y de la sociedad civil, de gestión de la información y otro tipo de funciones. Tras la aprobación del presupuesto del organismo en la Asamblea General, hecho ocurrido el miércoles, el personal contratado se trasladará a Ginebra para comenzar con la elaboración de documentos relacionados con su misión, que tendrá comienzo en los próximos meses, cuando se nombre a un jefe de la misma.