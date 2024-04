'El Drogas' vuelve con nuevo disco: "Hay políticos que dicen que son liberales y luego meten la mano en la caja"

El músico Enrique Villarreal 'El Drogas', fundador de la banda Barricada y que publica nuevo disco en directo 'Barricada - 40º', ha criticado este viernes a los políticos españoles que dicen ser "liberales y luego meten la mano en la caja común". "Estamos en un momento en el que hay psicópatas en el mundo de la política, del Congreso y del Senado, en que te puede llevar a decir que eres liberal y luego meter la mano en la caja común", ha lamentado el músico durante la rueda de prensa de presentación de su nuevo trabajo en directo. 'El Drogas' ha explicado que no es una persona que "denoste" el término 'política' y por ello habla abiertamente de una situación que cree que "se ve sobre todo en España", aunque no pase solo en este país. También ha citado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, bromeando mientras cantaba un 'que la detengan...' y del alcalde Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien "no quiere tirar el monumento al Valle de los Caídos". Haciendo un repaso de su carrera durante estos 40 años, el cantante también ha mirado a la industria discográfica, considerando que ahora no tiene por qué hacerse "'fast-music'" para un consumo inmediato. "Ya en los 80 el tema de ir rápido estaba ahí, de hecho veías a gente buscándose la vida para lograr un gramo de 'jaco' al día", ha apuntado. De hecho, ha alabado a la cantante Rosalía -a pesar de reconocer que no ha seguido mucho su trayectoria- y a su disco conceptual 'El mal querer', el cual no cree que haya sido grabado "de manera rápida". "Probablemente ella es una fuera de serie pero ese disco está claro que necesita mucho tiempo", ha señalado. 'El Drogas (Barricada - 40º)' es una edición única y limitada que incluye un DVD, doble CD y triple vinilo con el concierto celebrado el 10 de junio del pasado año en el Navarra Arena como cierre de la gira. Además, también cuenta con un CD y un vinilo que "emula a los discos piratas setenteros", donde cada canción está registrada en una sala diferente. "Ahora hay días en los que tengo calambres en las piernas, porque ya son 64 años y soy consciente de que físicamente ya no soy el que era antes", ha afirmado al ser preguntado respecto a lo que ha cambiado a lo largo de estos años de trayectoria musical. Además, no ha negado tajantemente una posible vuelta de Barricada. En cualquier caso, 'El Drogas' ha aclarado que "nunca" ha hecho "ni puñetero caso" a lo que la gente le ha podido pedir o gustar y que su objetivo ahora es el de cerrar festivales de verano para "hacer carretera y vivir juntos" con su banda, que cuenta con nuevo integrante en la batería. También ha aprovechado para recordar sus inicios con un padre que llegó a trabajar en un frontón "con una esponja limpiando los charcos para que jugasen los señoritos". "Ahora me limpio yo solo el sudor, que es lo que me enseñó mi padre y es una lección muy ventajosa para esta vida", ha concluido.