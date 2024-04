Dani Alves utiliza el mini que le regaló a Joana Sanz para ir a firmar a la Audiencia de Barcelona

Un vez más, Dani Alves ha acudido a la Audiencia de Barcelona a firmar en el que es su quinto día desde que consiguió la libertad provisional. Sonriente, el futbolista ha vuelto a sorprender a los medios que cubrían la noticia por su look, uno de sus más originales y modernos hasta el momento. En esta ocasión, el futbolista no estaba acompañado por su abogada Inés Guardiola sino que lo hacía junto a su otra letrada, Miraida Puente Wilson. Con un semblante más serio que en otras ocasiones, Dani caminaba hasta la Audiencia charlando con su abogada. Sin embargo, a la salida Dani Alves se ha mostrado sonriente, evitando confirmar si es cierto que su familia se opone a su reconciliación con Joana Sanz. El futbolista no podía contener la sonrisa al preguntarle cómo se encuentra en este primer mes en libertad y guardaba silencio ante la supuesta tensión generada en su familia por su vuelta con la modelo. Alves salía de la Audiencia de Barcelona junto a su letrada y recibía el apoyo de un ciudadano brasileño que le paraba en las inmediaciones para mostrarle su cariño en estos momentos tan convulsos para el futbolista. Tras las imágenes haciendo vida normal con Joana Sanz, reflejando que su relación se ha retomado con más fuerza que nunca, hoy veíamos a Alves en llegar y marchase de la Audiencia de Barcelona en el mini que le regaló hace años a la modelo.