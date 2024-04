Crónica del Real Madrid - Baskonia, 101-90

El Real Madrid ha batido este jueves por 101-90 al Baskonia, con papel destacado del base argentino Facundo Campazzo, y se ha acercado a la Final Four de la Euroliga, que se disputará en Berlín del 24 al 26 de mayo, tras haber puesto el 2-0 en su eliminatoria de cuartos de final. De nuevo en el WiZink Center, el segundo duelo de este cruce empezó distinto al inaugural. Aunque el Baskonia tampoco contaba con el ala-pívot nigeriano Chima Moneke, lesionado del tobillo izquierdo, no echó de menos su ímpetu en un arranque con parones arbitrales para comprobar el reloj. En esa rara dinámica, un triple de Matt Costello y otro de Nikos Rogkavopoulos pusieron a los baskonistas arriba por 0-6. El Real Madrid lo igualó rápido gracias a una entrada a canasta de Mario Hezonja, a una 'bombita' de Facu Campazzo y a una acción de Walter Tavares hundiendo el aro, sacando falta, aunque a continuación falló el tiro libre adicional. Otro parón arbitral, esta vez para revisar un posible codazo de Vanja Marinkovic a Dzanan Musa, se saldó sin sanción y el ritmo alto continuó. Campazzo recuperó la pelota y desde una esquina clavó el triple, a lo que respondió Codi Miller-McIntyre con otro acierto desde más allá del arco. Luego Hezonja coló otro triple casi desde el centro de la cancha y el Baskonia aguantó la batalla, triple incluido de Sander Raieste y canasta de Marinkovic al contragolpe (18-19). Para aderezar el menú del WiZink, Vincent Poirier puso su primer tapón en medio de tanto jaleo y Sergio Llull abrochó el primer cuarto con un triple sobre la bocina (23-21). El ya máximo triplista histórico de la Euroliga añadió dos triples al inicio del segundo cuarto, forjando un estirón hasta el 35-27 que obligó a Dusko Ivanovic a pedir tiempo muerto. El técnico montenegrino había confiado en Markus Howard, quien pronto acaparó la anotación visitante. Pese al esfuerzo del base de New Jersey, el Real Madrid mostró su habitual profundidad de banquillo. Sergio Rodríguez, Gaby Deck y Rudy Fernández, junto al citado Poirier, dieron relevo de calidad a los titulares. Enfrente, el equipo vasco rotaba menos, pero se acercó hasta el 39-37 después de un triple de Marinkovic y dos aciertos de Chris Chiozza. No en vano, el base de Memphis anotó de manera consecutiva dos tiros libres y un triple frontal. Aunque quedaban 3:26 para el descanso, los pupilos de Chus Mateo manejaron sin sustos el arreón rival; lo dejó claro un triple de Campazzo, para contestar a uno previo de Marinkovic, en la última posesión productiva de la primera mitad. La estrategia visitante, tirando más de tres que de dos, prosiguió al regreso de los vestuarios con un acierto de Rogkavopoulos. En cambio, Mateo asignó la misión de dominar mediante sus bazas en el poste bajo. Guerschon Yabusele y 'Edy' Tavares encestaron los primeros puntos locales del tercer periodo, donde además Campazzo siguió en plan jefe. Con Howard dosificado por Ivanovic, el conjunto alavés recurrió a sus secundarios para mantener el tipo. Apareció Tadas Sedekerskis, anotando al contraataque, y más adelante la brecha disminuyó de 56-47 a 58-54; un espejismo, a tenor de dos tiros libres transformados de Campazzo y otro triple de Yabusele, enlazado con un mate suyo tras robo de balón (65-56). EL POSTE BAJO DOMINA PARA LOS MERENGUES El mismo Yabusele levantó a las gradas del pabellón con otro mate, a la carrera, para establecer el 70-57 a 1:57 de zanjar el tercer periodo. Del tiempo muerto pedido por Ivanovic salieron sus pupilos con ganas, lo que duró poco al ver la conexión entre Campazzo y Tavares, merced a dos bonitas asistencias del base argentino para el pívot caboverdiano. En 74-63 se cerró el tercer acto, con el Baskonia contra las cuerdas, sobre todo tras dos triples merengues, de Deck y de Llull, que iniciaron el cuarto periodo. Ese parcial del Real Madrid aumentó sin anestesia, hasta colocarse 89-66 arriba por dos triples lejanos del 'Chacho' Rodríguez. Más tarde, dos canastas de Poirier dentro de la pintura evidenciaron que el Baskonia carecía de armas frente al vendaval. Así que Ivanovic sentó a Howard, su jugador más determinante, quedando bastantes minutos todavía. El entrenador baskonista, sin fe en remontar, pensó ya en el tercer encuentro, previsto para el 1 de mayo (20.30 horas) en Vitoria. Maquillaron el resultado Miller-McIntyre y Marinkovic, mientras que en las filas blancas se animó Rudy Fernández también con un triple desde lejos. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: REAL MADRID, 101 - BASKONIA, 90 (46-40, al descanso). --EQUIPOS. REAL MADRID: Campazzo (24), Musa (-), Hezonja (7), Yabusele (16) y Tavares (10) --quinteto inicial--; Deck (10), Poirier (10), Llull (13), Sergio Rodríguez (8) y Rudy Fernández (3). BASKONIA: Miller-McIntyre (13), Marinkovic (20), Rogkavopoulos (9), Sedekerskis (9) y Costello (10) --quinteto inicial--; Howard (12), Kotsar (3), Chiozza (8), Raieste (3), Díez (3) y Theodore (-). --PARCIALES: 23-21, 23-19, 28-23 y 27-27. --ÁRBITROS: Rocha, Pukl y Zamojski. Eliminaron por faltas técnicas a Hezonja en el Real Madrid. --PABELLÓN: WiZink Center, 10.688 espectadores. --INCIDENCIAS: En los prolegómenos del partido, se homenajeó al madridista Sergio Llull por haberse convertido recientemente en el máximo triplista en la historia de la Euroliga.