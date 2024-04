Chus Mateo: "Cuando Campazzo tiene un día brillante, todo es más fácil"

El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, ha destacado que "todo es más fácil" para su equipo cuando el base argentino Facundo Campazzo "tiene un día brillante" como el de este jueves, impulsando el triunfo madridista por 101-90 ante el Baskonia en el segundo partido de su eliminatoria de los cuartos de final de la Euroliga. "Hemos hecho todos un gran trabajo para que Facu no se excediera en minutos durante el año. Facu es importante, pero también lo ha sido el 'Chacho' hoy. Facu ha tenido un día brillante; cuando él lo tiene, todo es más fácil. El trabajo lo han hecho todos. Entre todos hacemos un trabajo muy bueno como equipo y eso es lo que nunca hay que perder", ha declarado Mateo desde la sala de prensa del WiZink Center. "Hicimos un partido bastante completo en líneas generales, teniendo en cuenta que nos enfrentamos a un equipo con mucho talento ofensivo. Hemos sido capaces de hacer un buen partido atrás, tienen muchas amenazas desde el arco. En la primera parte nos habían metido 10 de 20 y sabíamos que es una de sus mayores amenazas", ha elogiado a su rival. También ha subrayado cómo sus pupilos habían "sido capaces de solventar esos problemas". "Varios jugadores han pasado por Howard y han hecho buen trabajo todos. Hemos luchado el rebote también y hemos compartido el balón bastante bien. Lo que más me enorgullece es la última jugada. Con todo resuelto, el equipo sigue luchando y es el espíritu de querer siempre más. A veces nos descontrola un poco, pero somos así", ha indicado el entrenador merengue. Pese a la clara victoria ante el equipo baskonista, Meteo ha sido cauteloso. "Un 2-0 no significa nada, ahora a pensar solo en el siguiente partido. No hemos hecho nada, lo digo como lo siento. Hay que olvidar que vamos 2-0, es lo mejor para la cabeza", ha argumentado. "Los dos partidos me han gustado. Hemos ganado, que es lo que cuenta en un 'playoff', sin duda. Hemos peleado y hemos jugado bien, tenemos un equipazo enfrente, del que sabemos su peligro", ha reiterado sobre el Baskonia. "Pero hemos estado bien. Nosotros hemos estado bien en casa y hemos ido partido a partido. Hemos estado el primeroo centrados y el segundo centrados, independientemente de que fuéramos 1-0", ha señalado. "Nunca hemos pensado hoy que íbamos 1-0. Hemos querido hacerlo bien. Y ese es un poco el espíritu que a mí me gusta transmitir. Pero que ya está, podemos ir 2-0, lo tenemos todos aquí [en la cabeza] y eso no se nos olvida, es obvio. Pero ahora tenemos un partido por delante", ha advertido. "Primero el Obradoiro, paso a paso. No queramos llegar al miércoles contra el Baskonia y jugar ya, porque no va a llegar todavía. Vamos a hacer las cosas bien, vamos a recuperarnos del esfuerzo, vamos a entrenar el sábado, vamos a jugar contra el Obradoiro e intentemos hacerlo lo mejor posible, lo mejor que sepamos", ha vaticinado. Por último, ha analizado al ala-pívot francés Guerschon Yabusele, vital durante el tercer cuarto. "Esto es un equipo, hay momentos que unos juegan mejor y otros días, otros lucen de una manera brillante", ha descrito. "Siempre se llega más lejos si todo el mundo entiende que lo que cuenta es el equipo. Es lo que venimos haciendo desde el principio. Los jugadores se enfadan conmigo, quieren ayudar a su manera, pero yo les hago entender que ayudan al equipo de muchas otras maneras", ha concluido.