Biden afirma que estaría "encantado" de debatir con Trump en la campaña electoral

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado este viernes que está dispuesto a debatir con el precandidato republicano a la Casa Blanca, el expresidente Donald Trump, durante la campaña electoral, en medio de las peticiones de este último para que ambos se enfrentaran en un cara a cara antes de las presidenciales. "No sé cuando, pero estaría encantado de debatir con él", ha dicho Biden durante una entrevista con el locutor de radio Howard Stern, después de varios meses en los que tanto él como su equipo de campaña ha estado esquivando esta cuestión. Después de conocer el aparente cambio de opinión de Biden, el jefe del quipo de campaña del magnate neoyorquino, Chris LaCivita, lo ha celebrado en su cuenta de X instando a todos a organizarlo. "¡Está bien, preparémoslo!", ha escrito. No solo Trump ha expresado en varias ocasiones su interés por debatir con Biden --si bien no mostró el mismo entusiasmo en lo que respecta a batirse de manera dialéctica con sus rivales en las primarias republicanas--, sino que también varias medios de comunicación instaron a ambos a comprometerse a un cara a cara. A principios de este mes, una docena de medios emitió una declaración conjunta en la que pedían a ambos, aunque sin nombrarles, que se comprometieran a debatir durante la campaña debido a los riesgos "extremadamente altos" que acarrea este nuevo proceso electoral, previsto para el 5 de noviembre.