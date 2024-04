Bárbara Rey no quiere ni oír hablar de Ana Herminia: "No tengo nada que decir y menos de ella"

Bárbara Rey ha llegado este viernes al aeropuerto de Madrid para disfrutar de unos días con su hija Sofía Cristo y se ha encontrado con una situación insólita que le ha dejado boquiabierta. Pensaba que nada más salir de la terminal podría coger un taxi, pero se ha encontrado con una cola kilométrica de personas esperando el servicio. Por ello, la colaboradora de televisión no ha tenido más remedio que atender a los medios de comunicación que se encontraban en las inmediaciones y nos ha asegurado que "sigo el concurso los jueves, o sea que... bueno, nada más". Lo primero que ha querido dejar claro la vedette es que "mi hijo está haciendo un gran concurso y sé que tenía ganas de ir", pero que no le echa de menos como debería porque "últimamente lo veía muy poco, así que estoy acostumbrada". Además, no piensa que sea ella quien tenga que hacer por retomar la relación cuando salga del concurso puesto que "yo nunca me he enfadado con nadie, este verano han estado en mi casa y maravillosamente bien, todo perfecto y yo sigo igual, soy la misma". En cuanto la boda de Ángel con Ana Herminia en Honduras el próximo domingo, Bárbara se mostraba rotunda: "No voy a hablar nada del tema" y aseguraba que "y menos de ella, lo he dicho mil veces, quiero que mi hijo sea feliz y si le veo feliz yo estoy contenta". Por ello, lo único que desea es que "sea feliz y que le dure, que le dure para toda la vida, Dios lo quiera". Por último, también le hemos preguntado por su estado de salud y la madre de Sofía Cristo nos ha desvelado que "estoy mejor", pero que "sigo en tratamiento, pero bien, poco a poco".