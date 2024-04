Bárbara Rey, más clara que nunca al hablar del conflicto de Edmundo Arrocet con las Campos

En mitad de todas las polémicas que hay a su alrededor tras las palabras que Edmundo Arrocet le dedicó el pasado viernes en su entrevista para '¡De viernes!' y del concurso que está haciendo su hijo, Bárbara Rey ha reaparecido este jueves y ha aclarado algunas cuestiones de las que se ha hablado estos días. Lo primero que ha hecho la vedette es responder a María Luisa tirando de ironía tras hablar en 'Así es la vida' de las pertenencias que guarda de Ángel Cristo: "Ya va siendo hora de que las diga porque lleva trescientos años así. Ya va siendo hora, pero, claro, como no tiene nada ¿qué va a sacar? En cuanto sacara algo, que no lo tiene, dejarían de llamarla a la pobre. Déjala, que está más mayor que yo aún". Además, Bárbara no podía aguantar la risa al conocer las últimas declaraciones de la que un día fue amiga de su exmarido, Ángel Cristo, quien alegaba que algunas de las vivencias contadas por el hijo del domador son ciertas: "Lleva con el libro antes de que naciera yo". También le hemos preguntado por la boda de su hijo en Honduras el próximo domingo y nos ha confesado que "no tengo ni idea de nada o sea que estoy muy bien así". La artista nos ha asegurado que "a mí me parece todo bien" y no dudaba en tirar de sentido del humor al preguntarle si le gustaría ser la madrina del compromiso matrimonial: "Con peineta". Aun así, Bárbara sí que nos confesaba está siguiendo el concurso de su hijo y afirma que lo está haciendo muy bien: "Bueno, yo no estoy hablando para nada de mi hijo, pero lo que sí que os puedo decir es que está concursando muy bien y que le deseo lo mejor. Nada más". Por último, también le hemos preguntado por la guerra abierta entre las Campos y Edmundo Arrocet, y nos ha confesado que "hay determinadas cosas que, quizás, debería haberlas dicho estando Teresa en vida". Además, aprovechaba para lanzar una indirecta a su hijo posicionándose del lado de Carmen Borrego ante la delicada situación que está atravesando: "Bueno, yo siempre la apoyo porque creo que su hijo, bueno... los hijos tenemos que respetar a los padres y eso es lo que he hecho toda mi vida con los míos. Y hasta ahí, no tengo nada más que hablar".