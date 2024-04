Acosta reconoce sus problemas el primer día pero también que los ha superado "bien"

Jerez de la Frontera (Cádiz), 26 abr (EFE).- El español Pedro Acosta (Gas Gas RC 16), que fue sexto al final de la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de España de MotoGP, reconoció que tuvo problemas en el primer libre, pues "es la sesión de todo el fin de semana más complicada" para su equipo, pero señaló que los han "superado bien".

"Para la tarde hemos hecho un par de cambios que han ido bastante bien, hemos dado un pasito, trabajando en el ritmo y pensando un poco en la carrera para no tener el estrés que tuvimos en América. Creo que todo el mundo irá más o menos por el mismo camino", explicó Acosta.

"Creo que estamos haciendo un buen trabajo, que nos lo estamos tomando con calma y sin ninguna prisa, que eso fue lo que me mató un poco en mi primer año de Moto2, querer ganar todo muy rápido, por lo que ahora vamos con calma, estamos mejorando poco a poco la moto, aquí hemos vuelto a cambiar la esponja del sillón, hemos cambiado también la apertura de los manillares... estamos todavía en ese punto de adaptar la moto, de la ergonomía, pero poquito a poco estamos llegando al punto que queremos", insistió 'Tiburón' Acosta.

Al referirse al rendimiento de Dani Pedrosa, con el que casi tiene un 'toque' durante los entrenamientos: "¿Te has fijado en lo pequeño que es él? ¿No? Si te fijas bien en la posición de los brazos creo que no es tan diferente el pilotaje, lo único es que yo tengo unos brazos que son el doble de largos que los suyos y es un poco más fácil fijarte. También lleva la cabeza y el cuerpo muy adelantados, que es más o menos lo que estamos buscando nosotros. No estamos tan lejos de ese estilo".

De la segunda jornada, dijo que "habrá que esperar a ver cómo se levanta el día". "No va a ser fácil y dan previsión de lluvia, es verdad que en Catar no fuimos mal bajo el agua, pero tenemos que ver cómo nos encontramos aquí", añadió. EFE

