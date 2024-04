Xavi Hernández: "He notado una confianza muy grande del club y el apoyo de los jugadores"

Xavi Hernández recalcó este jueves que siempre busca "lo mejor" para el FC Barcelona y que ha decidido cambiar de opinión y continuar como entrenador del primer equipo porque ha notado "una confianza muy grande del club y la complicidad y el apoyo de los jugadores". "Sabéis que soy muy barcelonista y lo que intento siempre es hacer lo mejor para el club. Soy un hombre del club y lo más importante es pensar en la entidad. Cuando nos reunimos el miércoles con el presidente noté una confianza muy grande por parte del presidente, de toda la Junta Directiva y del Área Deportiva y ha sido muy importante para tomar esta decisión de cambiar de rumbo", indicó Xavi Hernández en rueda de prensa para confirmar su continuidad. El preparador blaugrana destacó "la complicidad y el apoyo de los jugadores". "Me han hecho ver que creo que este proyecto ha de continuar. Creemos en la estabilidad del club y este es un proyecto que ahora he visto que no está acabado, que lo tenemos que continuar", advirtió. "Estamos trabajando bien, aunque esta temporada seguramente no conseguiremos ningún título, pero ya es un proyecto ganador y a partir de aquí la ilusión de los barcelonistas también me ha hecho ver que tenemos que continuar, que tenemos que seguir trabajando y luchando. Estas son las razones principales del cambio de decisión", añadió. El de Terrassa se ve "con fuerzas" y "con capacidad", pero insistió en que lo hace "por el bien del club". "Nos sentamos con el presidente y en dos o tres minutos nos entendimos perfectamente. Él es tan o más barcelonista que yo y lo que buscamos es el bien del socio y del club. Estoy muy agradecido y creo que es la mejor decisión y a partir de ahora a trabajar con toda la ilusión del mundo", sentenció. Por su parte, el presidente del club, Joan Laporta, mostró su "satisfacción" por esta continuidad. "Xavi hizo unas declaraciones a mitad de temporada en las que se había planteado dejarlo a final de temporada, pero este miércoles estuvimos hablando y él me transmitió la ilusión que tiene por el proyecto", apuntó. El mandatario recalcó que el técnico de Terrassa tiene "confianza en el equipo y en el proyecto", y también "ambición para hacer un proyecto que ya ha ganado y que ha de continuar ganando". "Ahora siendo más competitivo porque se harán unos ajustes y unos cambios para mejorar", añadió, dejando claro que hace falta "estabilidad" en un proyecto del que están "convencidos de que es ganador" y que la Junta Directiva del club dio apoyo a la continuidad de Xavi "por unanimidad".