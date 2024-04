UNICEF advierte de que el número de menores muertos por ataques en Ucrania ha aumentado casi un 40% en 2024

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha advertido este viernes de que el número de menores que murieron víctimas de ataques aéreos en el marco de la guerra de Ucrania ha aumentado casi un 40 por ciento en 2024 con respecto al año anterior y ha cifrado en 25 los niños muertos entre el 1 de enero y el 31 de marzo. Según datos de Naciones Unidas, entre estos 25 niños el más pequeño era de apenas dos meses de edad. Asimismo, otros nueve menores han muerto durante las primeras tres semanas del mes de abril por culpa de ataques aéreos. En total, 600 niños y niñas han muerto desde que el presidente ruso, Vladimir Putin, le declaró la guerra a Ucrania el 24 de febrero de 2022, mientras que más de 1.300 han resultado heridos, si bien las cifras podrían ser mayores, ha alertado UNICEF. "Me preocupa ver que sigue habiendo ataques en todo el país que destruyen escuelas, instalaciones sanitarias y edificios residenciales", ha señalado la directora regional de UNICEF para Europa y Asia Central, Regina De Dominicis, al concluir una visita a Ucrania esta semana. En concreto, hasta 26 instalaciones sanitarias y 140 centros educativos han resultado dañados o destruidos en los primeros tres meses del año. UNICEF ha señalado que los ataques que afectan al suministro energético y a las fuentes de agua dificultan el acceso a servicios esenciales y ponen en riesgo la vida de los menores. "Cada ataque retrasa los esfuerzos de recuperación y reconstrucción, prolongando el deterioro en la calidad de vida de los niños y las niñas", ha apuntado De Dominicis, quien ha recordado además que "ningún lugar es seguro para los niños" en Ucrania. UNICEF ha informado, por otro lado, de que casi la mitad de los niños inscritos en las escuelas ucranianas no reciben educación presencial y casi un millón no pueden acceder a ningún tipo de aprendizaje presencial debido a la inseguridad en el país. La agencia de la ONU ha podido atender en 2023 a 1,3 millones de menores dentro del sector de la educación formal e informal ofreciendo 'kits' educativos para su uso online. Asimismo, ha brindado apoyo psicosocial y de salud mental a 2,5 millones de niños, niñas y cuidadores el año pasado. No obstante, para garantizar la asistencia a los menores y las familias en Ucrania, incluyendo las zonas en la primera línea del frente, la agencia necesita 250 millones de dólares (casi 234 millones de euros) adicionales.