Telecinco anuncia el regreso de 'Gran Hermano' con concursantes anónimos

Mediaset llevaba varios días dejando pequeñas 'píldoras' a su audiencia de que en alguna de las próximas emisiones de 'Supervivientes' anunciarían una noticia que lo revolucionaría todo. Muchos pensaban que se trataría de algo relacionado con el reality más extremo de la pequeña pantalla, pero no tiene nada que ver. Y después de esta corta espera en la que no han dejado de surgir teorías sobre la sorpresa preparada por la cadena de Fuencarral, Carlos Sobera ha sido el encargado de anunciar en 'Tierra de nadie' el bombazo que tanto tiempo llevábamos esperando: ¡Vuelve 'Gran Hermano' en su versión anónima! Muchos años después de la última edición del reality de convivencia por excelencia -que se estrenó allá por el año 2000- Telecinco ha puesto en marcha la maquinaria para el regreso del concurso que lanzó a la fama a rostros tan conocidos como Ismael Beiro, Marta López, Nagore Robles, Adara Molinero, Sofía Suescun o Kiko Hernández. Y es que a pesar de que en este tiempo la cadena ha explotado otros realities para mantener el espíritu de 'Gran Hermano' vivo, como 'GH VIP', 'GH DÚO', 'La casa fuerte' o 'Secret Story', lo cierto es que la audiencia pedía a gritos desde hace tiempo que volviese a la pequeña pantalla la casa de Guadalix de la Sierra habitada por concursantes anónimos y no por celebrities como en los últimos tiempos. "¡Vuelve 'Gran Hermano', el vuestro, el de siempre, el que te cambia la vida, en el que todo se magnifica, en el que tú eres el protagonista!", anunciaba este miércoles Carlos Sobera antes de que todo el plató de 'Supervivientes' comenzase a aplaudir. Por el momento se desconocen los detalles del regreso del reality que marcó un antes y un después en la historia de la televisión, aunque en su cuenta oficial de Twitter ya han lanzado una invitación a todo el que quiera vivir la aventura: "¡Tú puedes ser el siguiente! El maletín de 300.000€ te espera". Y, como apunta, pronto se darán los detalles para inscribirse al casting. Muchas incógnitas todavía por resolver, ya que tampoco se sabe ni su fecha de estreno ni los presentadores que se harán cargo de las diferentes galas y tomarán el relevo de Mercedes Milá, Pepe Navarro o Jorge Javier Vázquez, los maestros de ceremonias más emblemáticos del reality. Lo que si está claro es que 'Gran Hermano', y con él 'la vida en directo', ¡está de vuelta!