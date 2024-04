Siljanovska-Davkova dice sentirse "tremendamente inspirada" tras su victoria en las elecciones macedonias

La opositora de Macedonia del Norte Siljanovska-Davkova, de la formación conservadora VMRO-DPMNE, ha asegurado este miércoles sentirse "tremendamente inspirada" tras su victoria con el 39,97 por ciento de los votos en la primera ronda de las elecciones del país, tras lo que pasará a medirse contra el actual presidente, Stevo Pendarovski, del europeísta Unión Socialdemócrata (SDSM), en la segunda vuelta. "Este resultado es increíblemente inspirador para mí. No tengo palabras para expresar mi gratitud, a veces siento vergüenza, ¿es posible que tanta gente reaccione así? No creo que yo sea especial. Sólo sé que lo que prometo lo haré a mi manera, desde el primer día. Este es el final del primer asalto, el segundo está por llegar", ha asegurado Siljanovska-Davkova, según recoge la agencia de noticias Makfax. Tras ello, ha prometido comportarse como "una persona no partidista, escuchar, demostrar, inspirar y cumplir" en caso de llegar a la Presidencia del país. Pendarovski, que ha logrado el 19,9 por ciento de los votos, ha mostrado su decepción tras asegurar que "los resultados no son los esperados", aunque se ha mostrado esperanzado de que en la siguiente ronda los ciudadanos le muestren más apoyo. Según los resultados preliminares compartidos este miércoles por la Comisión Estatal Electoral con el 89,97 por ciento escrutado, el candidato del partido de centroizquierda Unión Democrática para la Integración, Bujar Osmani, ha conseguido el 13,68 por ciento de los votos; Arben Taravari, del centroderechista Alianza para los albaneses, con el 9,63 de los apoyos; y Maksim Dimitrievski, de Por nuestra Macedonia, con el 8,75 por ciento de las papeletas. Por su parte, el líder de Opción Ciudadana por Macedonia, Stevco Jakimovski, ha reconocido su derrota en una rueda de prensa tras rozar el 1 por ciento de los votos, unos resultados que ha calificado de insatisfactorios. Más de 1,8 millones de macedonios estaban llamados a las urnas este miércoles para elegir a uno de los siete candidatos que se han presentado para ocupar la Presidencia del país, que forma parte de la OTAN y que espera ingresar en la Unión Europea. Para que un candidato ganase en primera vuelta tenía que obtener más del 50 por ciento de los votos. No alcanzado dicho umbral, previsiblemente habrá una segunda ronda el próximo 8 de mayo, donde alguno de los dos candidatos debe obtener un mínimo de un 40 por ciento de los apoyos. Está prevista también la celebración de comicios parlamentarios el mismo día. Los dos principales partidos --el SDSM y VMRO-DPMNE-- han discrepado fundamentalmente sobre cómo lidiar con las condiciones que pide Bulgaria para apoyar su adhesión a la Unión Europea, ya que reclama cambios en la Constitución de Macedonia del Norte para el reconocimiento de la minoría étnica búlgara. Bulgaria ha bloqueado el inicio de las conversaciones de la UE con Macedonia del Norte desde finales de 2020, en parte debido a una disputa histórica. Sofía acusa a Macedonia del Norte de "falsificar la historia y la cultura de Bulgaria" y de usar "lenguaje de odio contra Bulgaria".