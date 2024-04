Rafa Nadal aprovecha la bisoñez de Blanch y firma un plácido estreno en Madrid

El tenista español Rafa Nadal no tuvo problemas para superar su estreno en el Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1.000 de la temporada, y se metió en la segunda ronda tras derrotar con contundencia este jueves al joven estadounidense Darwin Blanch en dos sets por 6-1, 6-0. La Caja Mágica esperaba ansiosa a ver a uno de sus ídolos, sino el mayor, aún más seguramente tras sus palabras en la previa de la más que probable "última vez" en la capital y el hecho de que las emociones que ha vivido en este escenario habían prevalecido sobre su nivel y las sensaciones que tenía. El encuentro tampoco pudo servir de mucho probablemente para el cinco veces ganador del torneo, que apenas se encontró con situaciones problemáticas a lo largo de la hora escasa que duró el partido. Blanch, de 16 años, demostró todavía que le queda mucho camino por recorrer y tampoco ofreció la resistencia que se podía atisbar de una oportunidad como la que tenía enfrente, quizá atenazado por los normales nervios. Aún así, el americano, criado en la Academia de Juan Carlos Ferrero de la que ha salido Carlos Alcaraz, dejó muestra de un poderoso servicio y una buena derecha, pero que no le terminaron de funcionar lo deseado para haber exigido más a un Nadal demasiado cómodo, todo lo contrario de lo que le espera en segunda ronda ante el australiano Alex de Miñaur, su verdugo hace una semana en el Barcelona Open Banc Sabadell. Pero no hubo emoción ya desde el principio. Nadal, agasajado desde su salto a la pista Manolo Santana por el público, se hizo con el primer juego gracias a los errores de Blanch, una tónica que se repetiría en casi todo el primer parcial. El estadounidense pudo al menos hacer un juego, el único que saborearía en todo el partido. Tras el duro 6-1, el de Manacor no se relajó e incluso elevó su nivel de tenis, con más 'ganadores' y un 'drive' que hizo mucho daño a su rival, que no encontró la manera de meterse en el partido y que, de nuevo muy pronto, ya se vio con la losa de dos roturas, pese a su intento de mayor resistencia. Al resto, sin embargo, apenas opuso, sin ninguna opción de rotura, sólo nueve puntos ganados y sólo alcanzando el 'deuce' en dos juegos, uno de ellos el que puso fin al duelo y a la alegría de la grada que podrá disfrutar al menos una vez más del ganador de 22 'Grand Slams'. Junto al exnúmero uno del mundo también se clasificó para la segunda ronda otro 'viejo rockero' como Roberto Bautista, que salió vencedor de una dura 'batalla' contra el colombiano Daniel Elahi Galán decidida en tres sets por 7-6(4), 4-6, 6-1 tras más de dos horas y 40 minutos. El castellonense, en el cuadro como 'lucky loser', se medirá ahora al ruso Karen Kachanov, decimosexto favorito. En cambio, otro veterano como el barcelonés Albert Ramos, precisamente verdugo de Bautista en la fase previa, no pudo avanzar más en la Caja Mágica al caer ante el tenista ruso Pavel Kotov en dos sets por 6-3, 6-4