ONG de observadores tunecinos pide que se fije la fecha de las presidenciales

Túnez, 25 abr (EFE).- La red de observadores tunecina Mourakiboun, que ha vigilado todos los procesos electorales desde el inicio de la transición democrática en 2011, pidió este jueves fijar cuanto antes la fecha de las próximas presidenciales mientras la instancia electoral asegura esperar la convocatoria del presidente Kais Said.

Ante la "ambigüedad" en torno al calendario electoral, la ONG recordó en un comunicado que la fecha debe ser fijada durante los últimos tres meses del mandato presidencial, que concluye el 23 de octubre, para garantizar la "transparencia" en un proceso que incluye nuevos criterios para las candidaturas teniendo en cuenta la constitución de 2022.

Este texto, aprobado en referendo popular pese a una abstención del 70%, estipula que los aspirantes deben ser de confesión musulmana, nacionalidad exclusivamente tunecina- con padre, madre y abuelos paterno y materno tunecinos "sin interrupción"- y mayor de 40 años y no 35 como hasta ahora aunque estas modificaciones todavía no han sido incluidas en la ley electoral.

"¿Cuándo? ¿Bajo que condiciones?", se preguntó la organización, que se mostró preocupada por la posible "improvisación y la interferencia" de las autoridades en cuanto al marco legal que regula estos comicios.

El mandatario, que se arrogó plenos poderes en julio de 2021 "para preservar la paz social" y que aún no se ha pronunciado sobre un segundo mandato, ha acusado recientemente a sus opositores de querer postularse para "destruir el Estado desde dentro" y de ser cómplices de potencias extranjeras.

La directiva de la Instancia Superior Independiente para las Elecciones (ISIE), órgano encargado de supervisar los sufragios, fue modificada por Said en 2022, que más tarde enmendó unilateralmente la ley electoral, lo que le ha valido duras críticas sobre su supuesta falta de neutralidad y dudas sobre la transparencia de los resultados.

La pasada semana un centenar de personalidades y miembros de la sociedad civil pidieron a la Instancia no ceder a las presiones del poder ejecutivo para modificar los criterios de candidatura con el fin de no sacavar su legitimidad así como no descartar a candidatos imputados en procesos judiciales sin sentencia firme.

Desde hace más de un año una treintena de figuras políticas se encuentran en prisión provisional- a pesar de que esta medida esta limitada a un máximo de 14 meses- por casos de corrupción o "complot contra la seguridad del Estado", de los cuales dos de ellos ya han anunciado su intención de participar.

Los diferentes comicios celebrados en los últimos tres años han registrado una abstención récord y los partidos políticos, excluidos del proceso por "obsoletos", se plantean de nuevo el boicot ante la falta de unas garantías mínimas. EFE

nrm/ad