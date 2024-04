Militantes socialistas impulsan una gran manifestación de apoyo a Sánchez el sábado en Ferraz

Militantes del PSOE preparan una gran manifestación para apoyar al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, después de que anunciase unos días de retiro para reflexionar sobre su continuidad en La Moncloa. La concentración se producirá el sábado a las 11 de la mañana junto a la sede nacional del partido en la calle Ferraz 70 de Madrid y la convocatoria ya está circulando entre los militantes, según han indicado fuentes socialistas a Europa Press. La convocatoria no es oficial y en la dirección del PSOE aseguran que ellos no están organizándola ni dando ninguna instrucción al respecto, aunque miembros de la Ejecutiva Federal se están haciendo eco de la misma y difundiéndola en las redes sociales. No obstante, hay varias federaciones socialistas que están organizando autobuses para desplazar a Madrid a simpatizantes socialistas que quieran participar en la manifestación, según ha podido saber Europa Press. Por ejemplo la Federación Socialista Asturiana facilita el transporte de forma gratuita para salir desde Gijón el sábado de madrugada y llegar a Madrid a tiempo para expresar su respaldo al líder del PSOE. LLAMAMIENTO DE ZAPATERO Juventudes Socialistas también está impulsando el acto y haciendo un llamamiento a la movilización desde sus redes sociales. En un mensaje en sus cuenta de X (antiguo Twitter) y Tik Tok piden acudir el sábado a Ferraz para respaldar a Sánchez: "Pedro, sí merece la pena", señalan. De este modo recogen el llamamiento enunciado por dirigentes socialistas de primera fila, como el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que este mismo jueves pidió a los simpatizantes del PSOE que "se movilicen" a favor de Sánchez, después de que este haya aparcado su agenda pública hasta el próximo lunes, cuando comunicará si sigue siendo presidente. En la misma línea, la vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, dijo que el Gobierno estaba concentrado en convencer a Sánchez de que no dimitiese y animó a enviar "energía positiva" a un jefe del Ejecutivo que ha "abierto su corazón" con la carta que dirigió a la ciudadanía. MERECE LA PENA CONTINUAR La concentración que preparan en el PSOE tiene ese mismo objetivo, trasladar su respaldo a Sánchez y tratar de convencerle de que merece la pena continuar en el Gobierno a pesar de la "campaña de acoso" que a su juicio se está llevan a cabo contra su mujer, Begoña Gómez. Sánchez anunció su retiro temporal después de conocer que un juzgado de Madrid ha abierto diligencias de investigación hacia Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, debido a sus relaciones con empresas que han recibido adjudicaciones públicas. La manifestación de apoyo a Sánchez coincidirá además con la celebración del Comité Federal que se lleva a cabo este mismo sábado en Ferraz en la que se va a aprobar la lista para las elecciones europeas del 9 de julio que previsiblemente encabezará la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera.