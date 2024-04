Marina Lozano, con la que Carlos Cánovas fue infiel a Silvia Tortosa, guarda silencio tras la apertura de su testamento

Aunque de puertas para afuera parecían la pareja perfecta y Silvia Tortosa nunca habló de este tema, los últimos meses de su vida -falleció a causa de una metástasis el pasado 23 de marzo- habrían estado marcados por la más absoluta de las tristezas tras su separación de Carlos Cánovas. Juntos desde hacía 17 años, la artista habría descubierto que su marido le era infiel desde hacía tiempo con la también actriz Marina Lozano, y no habría dudado en separarse y echar del domicilio conyugal al productor. Haciendo oídos sordos a estas informaciones que salieron a la luz tras el fallecimiento de Silvia -con la que no habría tenido contacto en los últimos meses de su vida- su exmarido asistía a la capilla ardiente de la protagonista de 'Pánico en el Transiberiano' sin aclarar cómo era su verdadera relación. En el aire, si Silvia habría formalizado su separación y le habría dado tiempo de cambiar su testamento antes de ponerse malita o si, por el contrario, Carlos -que le habría causado tantísimo dolor- sería el gran beneficiario de su millonaria herencia. Pues bien. José Manuel Parada ha revelado que ya se ha abierto el testamento de la actriz, y su exmarido no figura en él. Se dividiría en cuatro partes: 1 para las familias de los dos maridos que tuvo en Estados Unidos -con las que seguía teniendo muy buena relación-; otra para la congregación religiosa de Las Hermanitas de los Pobres; y las otras dos para sus íntimas amigas Ana Congost y Ana Umbral, dejando fuera al hombre con el que compartió los últimos 17 años. Mientras Carlos Cánovas permanece alejado de los focos y da la callada por respuesta a todo lo que se ha dicho sobre él y su presunta infidelidad en las últimas semanas, su actual pareja Marina Lozano -con la que continúa su relación- ha reaparecido haciendo oídos sordos a cómo se ha tomado el productor que Silvia no le haya incluido en su testamento. Una reacción de indiferencia, a pesar de su seriedad y nerviosismo al ver a las cámaras de Europa Press, con la que ha dejado entrever que por el momento no va a dar su versión sobre cómo y cuándo comenzó su relación con Carlos.