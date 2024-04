Macri, Aznar y Lacalle Pou arropan a Milei y elogian su "batalla épica" por la libertad

Buenos Aires, 24 abr (EFE).- Los expresidentes Mauricio Macri (de Argentina), José María Aznar (del Gobierno de España) y Jorge Quiroga (de Bolivia); y el jefe de Estado uruguayo, Luis Lacalle Pou, arroparon este miércoles en Buenos Aires al mandatario argentino, Javier Milei, y elogiaron su "batalla épica" por la libertad.

Durante la 'Cena de la Libertad', un exclusivo acto organizado por la Fundación Libertad, de Rosario, en el que también intervino Milei, el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) consideró que las políticas del mandatario están "liberando" a Argentina de un "Estado asfixiante".

"La libertad que ansiamos no puede ser en algunos aspectos sí y en otros no (…) No hay libertad política sin libertad económica, sin separación de los poderes y sin libertad de expresión", dijo el exmandatario centroderechista que apoyó a Milei en el último tramo de la pasada campaña electoral.

En este sentido, Macri consideró que "Milei está en una batalla épica por recuperar esas libertades".

Tras esos elogios, el líder del partido Propuesta Republicana (Pro) homenajeó al expresidente de Chile Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), fallecido el 6 de febrero en un accidente de aviación.

Por su parte, el exmandatario de Bolivia Jorge Quiroga (2001-2002) centró su discurso en criticar duramente al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, opuesto a las políticas de Milei y sus aliados.

"Estamos a 95 días de que (los venezolanos) elijan un presidente democrático o coronen a un dictador eterno", dijo Quiroga a propósito de los comicios presidenciales que se celebrarán en ese país el 28 de julio.

Quiroga descalificó a Maduro, de quien dijo que tiene "insuficiencia testicular" para enfrentar políticamente a la oposición de su país.

Inmediatamente después, el expresidente del Gobierno de España José María Aznar (1996-2004) reivindicó los "valores democráticos", de la "libre iniciativa" y de la "competencia", en el marco de lo que consideró "un mundo desordenado y descreído".

"Para todos los desafíos, nuestra gran fuerza tiene que ser la confianza en la libertad", consideró Aznar.

El exlíder del Partido Popular (centroderecha) elogió al "mundo occidental" y cargó contra los Gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, además de referirse a dos conflictos en marcha al otro lado del océano Atlántico: la guerras en Ucrania y en Gaza.

En el primer caso, consideró una "obligación" apoyar al país que preside Volódimir Zelenski, mientras que en lo relativo al conflicto en Medio Oriente certificó su apoyo a Israel.

"(Israel) tiene que terminar su tarea y terminar su gran batalla (…) Apoyo con todas las consecuencias a Israel", aseguró el exmandatario.

Por último, el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, que no podrá ser reelegido en las elecciones que se celebrarán este año en Uruguay, fue menos explícito en su apoyo a Milei.

Lacalle Pou elogió al "Estado fuerte", pero aclaró que esto no supone el apoyo a un "Estado grande", y se mostró orgulloso de la "cohesión social" que caracteriza la vida política de su país.