Las Pombo despiden a su abuela Marilis con un funeral en Madrid

Día muy emotivo para toda la familia Pombo. Marilis, abuela de las famosas hermanas Pombo (María, Marta y Lucía) fallecía hace un mes y dejaba completamente destrozados a todos sus seres queridos. Hoy, la han recordado con un especial funeral en la Iglesia Parroquial de los Sagrados Corazones. Hasta allí hemos visto a María, que aseguraba ante nuestras cámaras que hoy es un día en el que "toca recordar, un día un poco triste, pero ya nos hemos hecho a la idea". Emocionada, no dudaba en recordar todas esas vivencias junto a ella: "He vivido muchos momentos con ella, muchos veranos, me quedo con todos los momentos buenos" y su marido Pablo la definía como una mujer "súper cariñosa, agradable, una señora súper entrañable". Por su parte, también hemos visto a Marta, quien aseguraba: "Ya está con mi abuelo, así que seguro que está feliz" y nos comentaba que los seres "no se van, desde luego que no se van" porque sigue muy presente en su día a día. Gabriela, la otra 'hermana' de las Pombo tampoco ha querido faltar a la cita y nos comentaba que "fue una abuela más para mí, tengo un recuerdo muy bonito de ella y a despedirla hoy como se merece". Un día súper emotivo para toda la familia, pero en especial para las tres hermanas Pombo que como hemos podido ver en el documental con su abuela materna y en sus redes sociales durante estos años, son muy familiares.