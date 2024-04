La NASA pone fin a CloudSat, primera misión que analizó las nubes en 3D

de 94 GHz que voló en el espacio. Mil veces más sensible que los típicos radares meteorológicos terrestres, produjo una nueva visión de las nubes: no como imágenes planas en una pantalla, sino como cortes tridimensionales de atmósfera erizados de hielo y lluvia. Por primera vez, los científicos pudieron observar nubes y precipitaciones juntas, dijo Graeme Stephens, investigador principal de la misión en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California. "Sin las nubes, los humanos no existirían, porque proporcionan el agua dulce que la vida tal como la conocemos requiere", dijo. Antes de CloudSat, no se sabíaa con qué frecuencia las nubes producen lluvia y nieve a nivel mundial. Desde su lanzamiento, también se ha avanzado mucho en la comprensión de cómo las nubes pueden enfriar y calentar la atmósfera y la superficie, así como cómo pueden provocar la formación de hielo en los aviones, según la NASA. Los datos de CloudSat han informado miles de publicaciones de investigación y continúan ayudando a los científicos a realizar descubrimientos clave, incluida la cantidad de hielo y agua que contienen las nubes a nivel mundial y cómo, al atrapar el calor en la atmósfera, las nubes aceleran el derretimiento del hielo en Groenlandia y en los polos. A lo largo de los años, CloudSat sobrevoló poderosos sistemas de tormentas con nombres como María, Harvey y Sandy, asomándose debajo de sus arremolinados toldos de cirros. Su radar de perfil de nubes destacó por penetrar capas de nubes para ayudar a los científicos a explorar cómo y por qué se intensifican los ciclones tropicales. CloudSat se lanzó el 28 de abril de 2006, junto con un satélite portador de lidar llamado CALIPSO (abreviatura de Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observation). Las dos naves espaciales se unieron a una constelación internacional de satélites de seguimiento meteorológico y climático en órbita terrestre. El radar y el lidar se consideran sensores "activos" porque dirigen haces de energía a la Tierra (ondas de radio en el caso de CloudSat y luz láser en el caso de CALIPSO) y miden cómo los haces se reflejan en las nubes y las partículas finas (aerosoles) en la atmósfera. Otros instrumentos científicos en órbita utilizan sensores "pasivos" que miden la luz solar reflejada o la radiación emitida desde la Tierra o las nubes. Orbitando con menos de un minuto de diferencia, CloudSat y CALIPSO dieron la vuelta al mundo en órbitas sincrónicas con el Sol desde el Polo Norte al Polo Sur, cruzando el ecuador a primera hora de la tarde y después de la medianoche todos los días. Su huella de radar-lidar superpuesta atraviesa la estructura vertical de la atmósfera para estudiar nubes delgadas y gruesas, así como las capas de partículas en el aire, como polvo, sal marina, cenizas y hollín, que pueden influir en la formación de nubes. La influencia de los aerosoles en las nubes sigue siendo una cuestión clave para las proyecciones del calentamiento global. Para explorar esta y otras preguntas, el satélite PACE lanzado recientemente y futuras misiones en el Observatorio del Sistema Terrestre de la NASA se basarán en los legados de CloudSat y CALIPSO para una nueva generación.