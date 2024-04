La huelga de controladores en Francia pone en jaque al transporte áereo del país en puertas de las Olimpiadas

La huelga de controladores aéreos convocada para este jueves en Francia afectará de manera importante el tráfico de aviones en el país galo, cuyos aeropuertos tendrán que anular, en media, el 60% de sus vuelos, según anunciaron las autoridades francesas. Aerolíneas como Ryanair, Iberia, Volotea y Air Europa se han visto obligadas a cancelar decenas de vuelos por la huelga en Francia. La Dirección General de la Aviación Civil (DGAC) detalló que tendrán que ser cancelados el 75% de los vuelos del parisino Orly, el 65% del también capitalino Roissy-Charles de Gaulle (el principal del país), el 65% del de Marsella, el 60% en el de Toulouse y un 70% en el de Niza, entre otros. Esta paralización se podría unir a otra que los sindicatos de los controladores han anunciado para los próximos 9, 10 y 11 de mayo, coincidiendo con un periodo de festividades en Francia. Los convocantes de ambas huelgas piden una mejora salarial para el gremio. CIENTOS DE VUELOS CANCELADOS. Aerolíneas como Ryanair, Iberia, Volotea o Air Europa han tenido que cancelar decenas de vuelos programados para este jueves debido al anuncio de huelga. Las compañías ya habían desplegado ya planes de contingencia para mitigar el impacto de los paros en su operativa con el país galo. Ryanair ha anunciado la cancelación de más 300 vuelos a nivel global como consecuencia del anuncio de huelga. La compañía irlandesa de bajo coste ha exigido en un comunicado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que tome medidas urgentes para proteger los sobrevuelos. Iberia cancelará 26 vuelos con destinos como París y Toulouse, así como con otros destinos europeos que sobrevuelan espacio aéreo francés (Londres, Viena, Milán, Venecia y Ginebra). Por su parte, Air Nostrum también cancelará alrededor de una decena de vuelos y Air Europa también ha anunciado la cancelación de seis vuelos que conectan París con Madrid y Palma de Mallorca. Otras aerolíneas españolas como Volotea, que tienen en Francia su principal mercado, reconocen que la huelga le supondrá que tengan que suprimir vuelos y modificar horarios. Todas las compañías aseguran estar en contacto con sus pasajeros para mantenerles informados en todo momento y ofrecerles todas las opciones necesarias para asegurar la mínima afectación en sus planes de viaje. LAS LINEAS AEREAS ESPAÑOLAS ASEGURAN QUE "ESTAN CAUTIVAS" Ante esta situación la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha reiterado este miércoles su petición a la Unión Europea (UE) para que se protejan los vuelos que atraviesen Francia durante las huelgas de control aéreo. La patronal española argumenta que esta huelga puede ocasionar demoras en casi el 50% de los vuelos que se operen en España, de los que el 85% no tendrán origen ni destino en Francia, pero que se verían afectados al no estar protegidos los sobrevuelos, afectando a los pasajeros y a las compañías aéreas, que tendrían que adaptar su operativa. ALA recuerda que España es, después de Francia, el país más afectado por los paros de los controladores aéreos franceses, por lo que la huelga prevista para mañana en todos los centros de control de Francia tendría un impacto "muy negativo en miles de vuelos". El presidente de ALA, Javier Gándara, ha recalcado en una nota de prensa la necesidad de que la UE "dé un paso al frente" y fuerce a Francia a que, al igual que sucede en Italia o en España, proteja con servicios mínimos los sobrevuelos en el espacio aéreo francés. "Somos cautivos de los controladores aéreos de Francia cada vez que amenazan con la huelga", ha indicado Gándara, que explica que las aerolíneas se ven condicionadas por el impacto previsto de la huelga, con independencia de que finalmente se ejecute o no. EL SINDICATO MAYORITARIO SE HA DESVINCULADO. El sindicato mayoritario de los controladores aéreos en Francia o SNCTA se ha desvinculado de la huelga prevista para este jueves, según un comunicado de la organización, aunque las otros dos sindicatos convocantes, UNSA-ICNA y la USAC-CGT, mantienen, por el momento, la convocatoria. Así, la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) francesa ha advertido en redes sociales que se producirán retrasos y cancelaciones del tráfico aéreo desde hoy hasta el viernes a las 06.00 horas. La huelga afectará a los aeropuertos de París-Orly, París-Charles de Gaulle y Marsella, que tanto ellos como la DGAC han avisado de que los pasajeros se comuniquen con su aerolínea para verificar el estado de su vuelo. Este parón en Francia podría provocar la cancelación de hasta el 70% de los vuelos para la jornada del 25 de abril, según informaron ayer diversos medios locales como 'Le Parisien' o 'Le Monde'. España es el segundo país, por detrás de Francia, más afectado por las huelgas de control aéreo. Según la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), la huelga de este jueves podría provocar retrasos en el 50% de los vuelos que se operen en España, de los que el 85% no tendrán ni origen ni destino en Francia. Es por ello que han reiterado su petición a las autoridades francesas y a la Unión Europea (UE) para que se protejan estos sobrevuelos, que causan perjuicios tanto para los pasajeros como para las compañías aéreas en España. El anuncio de la huelga es fruto del "fracaso de las negociaciones sobre las medidas de acompañamiento de una revisión del control aéreo", explicó la agencia de noticias francesa AFP, que también señaló que iba a provocar "importantes perturbaciones". Además, el comité del sindicato mayoritario también lanzó ayer un preaviso de nuevas protestas para los días 9, 10 y 11 de mayo, por lo que todavía está por ver si finalmente se convocan. Con la celebración de los próximos Juegos Olímpicos en París a la vuelta de la esquina, que tendrán lugar entre el 26 de julio y 14 de agosto, este conflicto puede amenazar el correcto funcionamiento del servicio aéreo de cara a la cita olímpica si se desarrollasen más parones.