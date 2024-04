La Eurocámara y la diplomacia europea examinan el posible envío de observadores electorales a Venezuela

El Parlamento Europeo y el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea han mantenido este jueves una primera reunión para discutir el posible despliegue de una misión de observación electoral en Venezuela para las elecciones del 28 de julio, en las que Nicolás Maduro aspira a revalidar el cargo hasta 2030, tras 11 años como presidente. La cita en Estrasburgo llega tras la misión exploratoria que durante dos semanas ha estudiado las condiciones en el terreno, aunque no ha sido concluyente ya que todavía no está listo el informe de los expertos electorales. En todo caso, los grupos políticos se han mostrado a favor de mandar la misión, según explican fuentes parlamentarias a Europa Press. El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, viene insistiendo en la necesidad de estar presentes en los comicios y poder hacer seguimiento desde el terreno, algo en lo que coincide la líder opositora, María Corina Machado, ganadora de las primarias pero inhabilitada por el Tribunal Supremo, quien pide que pueda haber observadores internacionales que "constante la realidad de lo que sucede" en el país latinoamericano. Una misión "exploratoria" de técnicos de la Unión Europea ha evaluado durante dos semanas la situación en Venezuela para ver si se dan todas las condiciones necesarias para enviar observadores a las próximas elecciones presidenciales. Con el informe que produzca la misión técnica, el Alto Representante tomará una decisión sobre mandar observadores a los comicios, algo que ya hizo para las elecciones regionales y municipales de noviembre de 2021, cuando la misión salió adelante pese a que el informe previo advirtió del riesgo que entrañaba y el Partido Popular Europeo boicoteó la iniciativa dejando vacantes sus puestos en la misión. Además dicha misión concluyó abruptamente cuando las autoridades venezolanas denegaron la renovación de los visados de los miembros del equipo, días después de que el propio Maduro se refiriera a ellos como una "delegación de espías". PP CRITICA QUE LA MISIÓN SE REUNIÓ CON MADURO PERO NO CON OPOSITORES Ahora, el Partido Popular Europeo ha mostrado también sus reservas sobre cómo se ha producido la misión de observación exploratoria al denunciar que se reunió con Maduro y Manuel Rosales, pero no con los principales dirigentes opositores como Machado, Corina Yoris, nombrada su sustituta, y Edmundo González Urrutia, quien será finalmente la apuesta de la oposición ante los obstáculos para inscribir otras candidaturas. Así las cosas, en una pregunta parlamentaria a Borrell, el eurodiputado del PP Leopoldo López Gil ha pedido que aclare cuál fue el criterio que estableció el Servicio de Acción Exterior para decidir las reuniones de la misión exploratoria y si considera que la representación política fue "equilibrada". López Gil lamenta que "el principal cometido de las misiones exploratorias" es escuchar a "todos los sectores políticos del país", por lo que llega a preguntarse si el informe que elabore la misión técnica puede ser "ecuánime" si "excluyó en sus entrevistas a la oposición legitima más representativa".