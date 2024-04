Joan Laporta: "El proyecto ganador lo entiendo con Xavi como entrenador"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró estar satisfecho con la continuidad de Xavi Hernández como entrenador del primer equipo masculino y explicó que el acuerdo dejó contenta a toda la Junta Directiva y a la comisión deportiva, y que personalmente el proyecto actual, que considera que es ganador, solo lo entendía con el de Terrassa en el banquillo. "El proyecto ganador lo entiendo con Xavi como entrenador. Le dije a Xavi que no haríamos nada en cuanto a buscar entrenador hasta final de temporada, a ver cómo terminaba. Podían pasar muchas cosas", manifestó en rueda de prensa. "Siempre he querido que Xavi siguiera y él lo sabe", añadió. "Con Xavi tengo mucha afinidad. Yo necesitaba ver a Xavi ilusionado, con la confianza que transmite, con la complicidad de que dice lo que piensa. Y sentirnos con la tranquilidad absoluta de que él está por la labora y tiene más ganas que nosotros de que todo esto vaya muy bien. Cuando nos saludamos, teníamos claro que teníamos que seguir", se sinceró el presidente. Laporta cree que Xavi ha adquirido mucha experiencia esta temporada, igual que la Junta. "Tenemos que sacar las conclusiones positivas, que hay mucha, de esta temporada. Por eso no hemos hablado con ningún otro entrenador. Porque si seguía con la intención de irse, el nuevo entrenador debía esperar a final de temporada. No hablamos con ningún entrenador a la espera de que Xavi se lo repensara", aseguró. "La conclusión final es la de seguir creyendo en el proyecto por barcelonismo, me quedo con la constatación de que como entrenador del primer equipo tenemos a una persona extraordinaria con unos conocimientos de fútbol excepcionales y un sentimiento 'culer' que transmite ilusión, confianza y generosidad. El barcelonismo puede estar orgulloso del entrenador que tenemos", detalló un Laporta emocionado, abrazado en ese momento por Xavi. Así, Laporta se mostró "satisfecho" por poder confirmar la continuidad de Xavi. "Sabéis que hizo unas manifestaciones a mitad de temporada de que se había planteado dejarlo a final de temporada, pero ayer tuve la buena noticia. Xavi me transmitió la ilusión que tiene en el proyecto, la confianza que tiene en el equipo, la ambición que tiene por hacer un proyecto que ya ha ganado y que debe continuar ganando, ahora siendo más competitivos porque se harán ajustes y cambios para mejorar", aseguró. "Esta ambición y confianza, desde el primer momento en que nos vimos ayer, era una buena noticia para el Barça. Y le añadimos que pienso que la estabilidad es un valor importantístimo en los proyectos de éxito, para mí es una máxima y me ha pasado en mi etapa como presidente. Hay otra razón que debo manifestar, Xavi es de un barcelonismo incontestable. Cuando vemos que tenemos un entrenador que siempre mira por el interés del Barça y piensa en lo mejor para el Barça, yo lo tenía muy claro. Es una muy buena noticia que Xavi continúe", manifestó. Para Laporta, la estabilidad es la clave de todo. "El equipo que tenemos, que se está consolidando con gente muy joven, combinado con gente de cierta experiencia, necesita esta estabilidad. Y Xavi, además de dar estabilidad, porque estamos a mitad de proyecto, da una referencia a esos jóvenes. Estoy especialmente contento porque se ha producido lo que queríamos. La Junta, por unanimidad, ha dado apoyo a esta decisión. En casa pudimos hablar con él, y todos le felicitaron", aportó. Pero el presidente blaugrana aseguró meses atrás que perder tendría consecuencias bajo su mandato. Este jueves se explicó. "Perder tiene consecuencias y serán los cambios que Deco y Xavi van a hacer. Cambios de distinta índole. La consecuencia puede ir de un grado a otro grado. Pensamos que, pese a no conseguir objetivos, hay cosas positivas como que se está consolidando un proyecto y que hay jóvenes que han salido gracias a la estructura deportivo y a la valentía del entrenador. Hay confianza y ambición. La consecuencia de perder no tiene que ser algo drástico, serán ajustes que se van a producir. Mantengo la coherencia pero no voy a dar el gusto a los que quieren reventarlo todo. Porque este proyecto tiene la llama viva para que siga creciendo", aportó. "Estamos convencidos de que este proyecto será mejor todavía. Ya se ha ganad una Supercopa y una Liga que calificaría de histórica, en momentos de sequía y de máxima dificultad. Xavi tuvo el coraje de asumir esa responsabilidad. Los barcelonistas tenemos memoria, es un proyecto que empezó ganando, este año no se consiguieron los objetivos queridos, pero estamos convencidos todos de que esta es la mejor decisión, da estabilidad a la institución y al proyecto, que será más ganador todavía. Barcelonistas, creer en este proyecto porque vale la pena y es un orgullo tener a un entrenador de la calidad humana y de los valores barcelonistas que tiene Xavi Hernández", añadió. Por otro lado, aseguró que nunca se ha tratado de una cuestión de dinero. "No ha sido una cuestión de dinero, ha sido algo institucional y deportivo. La estabilidad, emoción y continuidad han sido clave. Xavi, en el tema de dinero, se ha comportado con una dignidad barcelonista absoluta, sin avaricia. El tema económico no era una condición de ningún tipo", detalló. En cuanto a la situación económica del club, comentó que siguen luchando, animados por LaLiga, por tener la situación de 1-1 para tener más opciones de fichar en verano. "LaLiga nos ha facilitado por los esfuerzos de la Junta para rebajar la masa salarial deportiva a unos niveles que LaLiga valora el esfuerzo. Estamos apretando para que terminen de salir unas opciones avanzadas para conseguir la relación de 1-1. Ya serán ellos (comisión deportiva) quienes decidan qué se puede reforzar y cómo. Pero el club se está recuperando económicamente", celebró.