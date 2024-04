Javier Tebas: "La Comisión del CSD no tiene amparo legal"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, mostró su "preocupación" y entendió la de FIFA y UEFA ante la situación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), después de que este jueves el Consejo Superior de Deportes (CSD) crease una Comisión para tutelar a la Federación, "sin amparo legal" según el presidente de la patronal. "Ha habido tanto movimiento... Si me dices el TAD, el CSD, la nota de hoy... No me voy a ir a la nota de hoy porque todavía estoy intentando interpretarla. Kafkiana, diría. Primero, porque la nota habla de una comisión organizadora que no tiene amparo legal en España, no se puede hacer, no sé con qué base jurídica la van a hacer", dijo Tebas en un acto en Gijón. "Dos, la propia nota habla de un toque de atención a la Comisión Gestora que no puede hacer actos, cuando mañana se va a mombrar a un presidente de la Federación que va a ser la Junta Directiva. Pero a su vez se dice que el martes van a examinar la situación de ese presidente", añadió en declaraciones recogidas por Europa Press. El presidente de la patronal apuntó que, como viene avisando, la renovación que pretendía la RFEF después de Luis Rubiales se está llevando por una "línea de incoherencia". "Todo es una contradicción y todo está en la línea de la incoherencia que llevamos últimamente con la Federación en el caso de Pedro Rocha", dijo. "Yo estoy personado en el juzgado y también veo una incoherencia de cómo han investigado a Pedro Rocha, ya lo he explicado, soy abogado y sé de lo que hablo. No es normal que se cite con 72 horas a un testigo, al expresidente Rubiales se le cite para más tarde, nadie pidió la citación de Pedro Rocha y yo he pedido 20 testigos diferentes, ninguno se ha proveído", añadió. "No se está haciendo ningún favor a la Federación. Si ya estábamos mal, si ya era todo un desastre con lo de Rubiales, antes, durante y después del famoso beso, creo que no se está haciendo nada bien para solucionar el tema de la Federación. Muchos personalismos y muchos qué diran. Y así no se va a arreglar el tema", insistió. Por otro lado, Tebas se refirió al comunicado de FIFA y UEFA este mismo jueves, donde ambos organismos apuntaron que estudiarán "interferencias indebidas" por parte del Gobierno español. "La FIFA y la UEFA esta vez tienen razón en lo que están diciendo porque yo creo que una comisión amenazadora que no tiene amparo legal, la ley del deporte no tiene ningún amparo legal esa comisión, parece que se quiere imponer, se quiere poner, cuando la Federación ha elegido un presidente con 107 avales", afirmó. "Y parece que sólo es ponerle zancadillas, una investigación súper rápida, una nota hoy que insisto que kafkiana, no tiene otro nombre la nota, sin rueda de prensa. No me extraña que FIFA y UEFA estén preocupados. Y yo también estoy preocupado, porque deben dejar trabajar. Está en una situación muy complicada la Federación. Viene una época muy difícil", añadió. Tebas lamentó que sean "todo zancadillas" en una RFEF que no levanta cabeza. "Yo la llamo la Casa de los Horrores. Se intenta pasar una época de mejorar con los que están, que se puede hacer con los que están, y son todo zancadillas, todo son problemas, todo es cosmética, porque parece que importa más lo que dicen los medios de comunicación o lo que digan algunos que lo que realmente hay que hacer. Entiendo que FIFA y UEFA estén preocupados", terminó.