Isabel Jiménez se une con Ayuda en Acción con un market solidario para mejorar las vidas de los refugiados climáticos

Isabel Jiménez ha sorprendido este jueves con un nuevo proyecto profesional: se ha unido con 'Ayuda en Acción' y han lanzado un market solidario donde el 100% de lo recaudado con las ventas irá destinado a los proyectos de la organización para mejorar las vidas de las personas afectadas por los efectos de la crisis climática. Un market donde se podrán encontrar prendas de ropa y accesorios de personalidades conocidas dentro del mundo de la moda, la cultura, el arte o el cine que han querido unirse a esta solidaria iniciativa aportando su granito de arena. ¿Dónde se llevará a cabo el market? 'La Cantina', restaurante ubicado dentro del Centro Cultural el Ateneo, será quien acoja este espacio solidario. Un escenario que tiene 200 años de historia que añadirá un toque aún más especial a esta preciosa iniciativa. "Es una acción súper bonita porque se juntan dos cosas; primero, hacer algo con el tema de la moda y la sostenibilidad y segundo, ayudar a refugiados climáticos" nos confesaba la presentadora de televisión cuando hablábamos esta tarde con ella. Una iniciativa que llega en un momento muy bonito para ella porque "me apetecía estar con alguien como ellos y cuando me lo plantearon, me pareció perfecto". Un market que "no se lo puede perder nadie primero porque hay que ayudar; segundo, porque hay cosas muy bonitas que ha donado gente conocida y no conocida; y, por último porque la iniciativa es muy bonita" nos comentaba Isabel. La periodista, muy comprometida con estas causas, nos aseguraba que "tenemos que utilizar esa presencia que tenemos para ayudar, concienciar", por eso "siempre que me ofrecen una oportunidad como esta, si está en mi mano lo voy a hacer porque además es una satisfacción personal y enseñas a los hijos". En este mercadillo "hay muchas cosas de mi marca, pero porque visto el 99% de las veces de mi marca, pero también hay otras cosas, muy chulas, cosas con etiquetas que son mías y que no me las he puesto porque no abarco" desvelaba la presentadora. Por eso, no te puedes perder esta iniciativa solidaria en la que vas "a encontrar prendas muy chulas" que han donado tanto famosos como anónimos. Un plan distinto para este fin de semana que "merece la pena" experimentar para así "ayudar a refugiados climáticos de muchos países"... ¡No te olvides de la cita! El market abrirá sus puertas al consumidor los días 26 y 27 de abril.