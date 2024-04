Inhabilitados cinco dirigentes opositores en Venezuela

Cinco políticos opositores venezolanos han sido inhabilitados este miércoles para ejercer cargos públicos entre uno y quince años, ha anunciado la Contraloría General de la República de Venezuela. El fallo, publicado en la página web del organismo, afecta a Juan Carlos Caldera, quien estará inhabilitado por un período de doce meses, mientras que Carlos Ocariz, Tomás Guanipa y los alcaldes Elías Sayeh y José Antonio Fernández López, lo estarán por 15 años. La Contraloría no precisa los motivos de las inhabilitaciones de estos políticos que, según recogen medios locales, son potenciales candidatos en las elecciones regionales y municipales que deben celebrarse en 2025. La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) ha condenado estas medidas "dirigidas a miembros de las fuerzas democráticas". "Desde el régimen insisten en seguir violando los Derechos Humanos y políticos de la dirigencia democrática y de todos los ciudadanos venezolanos, pero no podrán apartarnos de la ruta electoral con la que conquistaremos, este próximo 28 de julio, el cambio tan anhelado por los venezolanos", ha declarado la Plataforma Unitaria Democrática en su cuenta de la red social X. Por su parte, el principal candidato de la oposición para las elecciones presidenciales en Venezuela, Edmundo González Urrutia, ha expresado en la citada red social su solidaridad con los afectados por esta "arbitraria" medida, "una muestra más de la urgente necesidad de recuperar el Estado de derecho". Estas inhabilitaciones se suman a la de María Corina Machado, destacada candidata de la oposición, que no podrá presentarse a las elecciones presidenciales del 28 de julio, desde que en marzo el Consejo Nacional Electoral de Venezuela le imputase una inhabilitación de 15 años.