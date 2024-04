El Rey y Sánchez están en "contacto permanente", según Zarzuela

El Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, están en "contacto permanente", han indicado fuentes de Zarzuela a Europa Press, después de que el jefe del Ejecutivo anunciara la víspera que se tomaba hasta el lunes para reflexionar y decidir si dimite o no. Desde la Casa del Rey no han querido aclarar si Sánchez habló o no con el monarca antes de publicar su "carta a la ciudadanía" este jueves, después de que un juzgado de Madrid abriera diligencias de investigación contra su esposa, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Así, fuentes de Zarzuela señalan que "la comunicación entre ambos es permanente", como es lo lógico teniendo en cuenta que son respectivamente jefe de Estado y jefe de Gobierno. Sánchez ha cancelado su agenda hasta el lunes, cuando anunciará si dimite o no. En caso de que renunciara al cargo, una de las opciones que hay sobre la mesa es que el Rey tuviera que convocar una ronda de consultas para encargar la formación de Gobierno a otra persona. El Rey y el presidente coincidieron este martes por última vez con motivo de la entrega del Premio Cervantes al escritor Luis Mateo Díez en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares.