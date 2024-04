El artista de obras efímeras Saype presenta su primera exposición en solitario en París

París, 25 abr (EFE).- El artista francés Saype, pionero en obras monumentales efímeras, presenta este jueves en París su primera exposición en solitario, en la que se muestran vídeos, fotografías y bocetos de sus creaciones, hechas al aire libre, las últimas este mes en El Ejido (España).

La muestra, titulada 'Timeshot', permite conocer la obra del creador, así como su proceso de elaboración. "Estoy súper orgulloso (con la exposición), porque es la culminación de años de trabajo", asegura a EFE el artista, llamado Guillaume Legros.

La galería Danysz, ubicada en el céntrico barrio artístico de Le Marais, acoge esta muestra y ofrece sus tres plantas a las distintas creaciones biodegradables del artista francés. Esta vez, eso sí, en formato durable.

La técnica de trabajo cambia con cada proyecto, explica Saype. La pigmentación usada es distinta en función de si la obra es sobre arena, hierba o nieve. También lo es la vida de la pieza: "De un día a tres meses", concreta entre sonrisas.

Ni la nostalgia ni la intención de preservar la obra inquietan a Saype, que empezó su carrera haciendo grafitis. Incluso a pesar de que el proyecto pueda conllevar un año de trabajo y suponga un esfuerzo físico importante. "Esa es la poesía de mi trabajo", afirma.

"Es gracioso porque antes de ser artista fui enfermero y en esta profesión tienes mucha relación con la muerte y te cuestionas sobre tu huella como ser humano", recuerda.

También ha sido importante para su trabajo el budismo, donde "uno de los pilares es la impermanencia". "En mi trabajo hay una parte de decirme: voy a hacer algo que va a desaparecer. Y está bien", insiste.

Es el caso de la pieza 'La gran ola', dibujada este abril en El Ejido con tiza y carbón, en el conocido como 'mar de plástico', una gran extensión de terreno cubierta por invernaderos al sur de España.

"Mi propósito no fue disparar contra los agricultores, porque pienso que nosotros, como consumidores, somos los responsables", aclara Legros.

"No quería hacer una denuncia social sobre este lugar, sino que para mí lo que es interesante es hacernos preguntas, es por eso que hago algo que, según mi opinión, trata de ser poético. El niño (en referencia al dibujo) mira lo que pasa, no dice si está bien o no, se hace preguntas", prosigue.

Saype se define como "comprometido" con los derechos humanos. Ejemplo de ello son murales como 'Beyond Walls', creación efímera de 2019, con motivo del Día Mundial de los Refugiados y en colaboración con SOS Méditerranée.

La pieza estaba compuesta por dieciséis manos gigantescas que se entrelazaron a lo largo de 15.000 metros cuadrados a los pies de la Torre Eiffel.

'En nuestras manos', realizada en 2023 en Oropesa (Toledo), la primera en España, también es una demostración del compromiso del artista con el medio ambiente y los recursos naturales limitados, al dibujar unas manos recogiendo agua de una laguna real.

A pesar de que el viento, la lluvia o el crecimiento de la hierba se pueda llevar por delante su trabajo, Saype sabe que su obra perdura gracias a los medios, las redes sociales y las exposiciones, como es el caso 'Timeshot', abierta hasta el 15 de junio.