Chus Mateo: "Vamos 2-0, pero no significa nada"

Madrid, 25 abr (EFE).- Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, consideró que a pesar de que su equipo domina por 2-0 la serie de playoffs de la Euroliga que le enfrenta contra el Baskonia eso "no significa nada" y que deben pensar ya en el siguiente partido.

"Nos queda una victoria más, vamos 2-0 pero no significa nada. Y lo digo de verdad porque lo sé, lo he vivido. Ahora a pensar en el siguiente partido. En medio tenemos un rival que lucha por salvarse, el Obradoiro, y tenemos que hacer también un buen trabajo. Nos queda un partido más por ganar, no hemos hecho absolutamente nada y lo digo como lo siento. Toca descansar y olvidar que vamos 2-0, es lo mejor para la cabeza", dijo tras el segundo duelo, en el que se impusieron por 101-90.

En relación al choque, señaló: "Creo que hicimos un partido bastante completo en líneas generales teniendo en cuenta que estamos enfrentándonos a un equipo con muchísimo talento ofensivo. Hemos sido capaces de hacer un buen partido atrás a pesar de los 90 puntos encajados. Anotan con muchísima facilidad, no es fácil parar su contraataque, corren muy bien".

"Los dos partidos me han gustado porque hemos ganado. A veces se gana de forma más brillante y otras no tanto, pero al final lo que más cuenta en un playoff es la victoria. Hemos hecho un trabajo de equipo fantástico y eso nos ha dado la posibilidad de irnos 2-0. En general diría que hemos jugado bien porque hemos peleado y lo hemos intentado en cada momento. El equipo que tenemos enfrente es un equipazo y sabemos de su peligro", declaró.

En esta ocasión destacaron jugadores como Facundo Campazzo, quien para su técnico tuvo "un día brillante", o Guerschon Yabusele. Pese a ello destacó la importancia del equipo: "Puede que luzcan un día, pero eso no es importante, lo importante es que si uno no luce un día, trabaje para el equipo. Siempre se llega más lejos si todo el mundo entiende esa filosofía de que en un deporte de equipo lo que importa es el equipo".

"Mis jugadores se enfadan muchísimo conmigo, pero lo asumo. Sé que quieren brillar todos los días, son perfeccionistas. No me importa que se enfaden conmigo, estoy para eso. Yabusele se enfada conmigo durante el año, Hezonja, Musa... en general cuando las cosas no les salen como ellos se esperan, se enfadan porque son ambiciosos y quieren ayudar al equipo a su manera. Yo intento hacerles entender que pueden ayudar al equipo de otras muchas maneras", comentó.

Asimismo, indicó: "Nos queda mucho para la Final Four, mucho trabajo. Estoy orgulloso del espíritu, de la ambición, de que no les dejo relajarse y ellos tampoco a mi. Siempre queremos más, hacerlo mejor, hacerlo perfecto. Ahora que es el momento clave sé que ellos suelen estar metidos". EFE

cmg/fp