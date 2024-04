Chipre avala la extradición a EEUU de un ciudadano ruso acusado de entregar tecnología militar a Moscú

La Justicia de Chipre ha avalado este jueves la extradición a Estados de Unidos de Artur Petrov, un ciudadano de nacionalidad ruso-alemana acusado de suministrar ilegalmente tecnología militar a Rusia para su uso militar en Ucrania y que fue detenido el pasado mes de agosto a petición de las autoridades estadounidenses. El Tribunal de Apelaciones del país revertido así el veredicto de un tribunal de menor instancia y ha dado su visto bueno a la extradición de Petrov, que ha lamentado que el fallo "no tiene explicación alguna" dado que la Justicia ya se había posicionado contra la medida al considerar que "no había base legal pertinente para la extradición". "Mis abogados estudiarán el caso, lo examinarán y verán si podemos recurrir ante el Supremo de Chipre o no", ha dicho en una entrevista concedida a la agencia rusa de noticias TASS. "Si se detectan errores jurídicos graves cabría presentar un recurso", ha aseverado. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Petrov, de 34 años, era presuntamente "miembro de una red" que, tras el inicio de la invasión de Ucrania comenzó a realizar exportaciones ilegales de un gran volumen de "equipos microelectrónicos" para empresas rusas. Asimismo, las autoridades estadounidenses han argumentado que estas actividades se han llevado a cabo para eludir las sanciones impuestas contra la exportación de determinados equipos de alta tecnología a Rusia. Sin embargo, Petrov ha aclarado que su detención responde a "motivos políticos" y ha dicho ser perseguido simplemente "por ser empresario ruso". La Justicia de Estados Unidos ha impuesto en su contra cargos por un total de once delitos, de los cuales algunos podrían acarrear penas de hasta 20 años de prisión.