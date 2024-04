Chicco: "El equipo está preparado para lo que sea"

Madrid, 25 abr (EFE).- El Leganés se ha convertido en los últimos años en un ecosistema ideal para que florezcan los jugadores argentinos, con casos de éxito como los de Martín Mantovani o Alexander Szymanowski. Los dos fueron claves en el único ascenso a la máxima categoría del fútbol español, un logro que aspira a replicar ahora su compatriota Julián Chicco (Brinkmann, 1998).

El centrocampista, ex del Boca Juniors, llegó en el mercado estival y siempre ha cumplido con nota cuando se le ha necesitado. De hecho, anotó uno de los goles más importantes de la temporada, el que supuso el triunfo en Ipurua frente al Eibar. Ahora que el equipo, líder durante más de veinte jornadas, tiene muy cerca a sus perseguidores en el tramo final de la temporada, asegura a EFE que "no hay preocupación" y que están preparados "para lo que sea". Sobre su adaptación, reconoce que ha sido "más rápida de lo normal" y no esconde su deseo de "poder estar muchos años" en el club.

Pregunta: Vuelven a tener a varios equipos a tiro de dos puntos, que era algo que no pasaba desde hace varias jornadas. ¿Cómo están?. ¿Hay inquietud por perder el liderato después de tanto tiempo?.

Respuesta: No hay preocupación. Sabemos que faltan seis partidos, seis finales. El torneo se está complicando y se está apretando. Sabíamos que en algún momento iba a pasar, que los de abajo iban a achicar la cantidad de puntos. Pero estamos tranquilos. Sabemos que haciendo nuestro trabajo, entrenando bien y compitiendo cada fin de semana se nos van a seguir dando los resultados. El equipo está muy tranquilo y mentalizado en el partido que viene.

P: Encadenan cuatro empates a cero de forma consecutiva. ¿Están más tranquilos por no encajar goles o más preocupados por no marcarlos?

R: Siempre uno ve todo lo que pasa. Que no encajemos es muy importante y no hacer los goles provoca que uno entrene con más ganas de mejorar eso. Son momentos que pasa el equipo. No pasa nada, nadie está loco y enojado por no hacer goles. Lo más importante en este momento es estar tranquilos, seguir entrenando, seguir teniendo la mente en el objetivo. Estamos seguros de que así van a empezar a salir las cosas otra vez.

P: Viendo como ha sido la temporada y todas las jornadas consecutivas que llevan como líderes... ¿No subir de forma directa sería una decepción?

R: No, para nada. Es el objetivo que queremos, vamos a luchar por eso, estamos todos confiados en que venimos haciendo un trabajo muy bueno y muy importante desde hace muchísimo tiempo. Es la primera vez que estoy aquí, mi primer año, pero con toda la gente que hablo me dice que es muy difícil conseguir lo que estamos haciendo nosotros, estar tanto tiempo ahí arriba. Nos preparamos y entrenamos para cumplir el objetivo así que vamos a tratar de seguir por ese camino, de seguir luchando hasta el final.

P: ¿Estarían preparados para disputar un playoff?

R: Sí, el equipo está preparado para lo que sea. Sería difícil porque si llevas tanto tiempo en ascenso directo y pasa lo que ojalá no pase, sería un golpe duro. Pero son cosas que pueden llegar a suceder. Estamos a dos puntos de los rivales que nos siguen, sabemos que esto se va a apretar cada vez más. Faltan seis partidos, queda un montón todavía.

Estamos con mucha confianza en que el trabajo que venimos haciendo partido tras partido y entrenamiento tras entrenamiento es muy bueno, se ve los fines de semana. Los equipos pueden tener partidos buenos y malos, pero lo importante es seguir trabajando y seguir compitiendo al más alto nivel.

P: En su caso... ¿cómo está siendo la adaptación al fútbol español?

R: Está yendo muy bien. Llegué a un lugar muy lindo, a un club en el que me trataron como de la familia desde el primer día. Eso hace que todo sea más fácil, que la adaptación sea más rápida de lo normal. Me encontré con un grupo de chicos muy bueno, no solo mis compañeros sino también el cuerpo técnico y toda la gente que trabaja en el club. Cuando las cosas están bien y te tratan de buena manera, a uno le dejan más tranquilo y salen más rápido las cosas.

P: Cuando vino en verano... ¿esperaba ver al equipo peleando por subir de forma directa a estas alturas?

R: En ningún momento se me pasó por la cabeza que las cosas salieran tan bien. Pero con el paso de los días el nivel de competición que hay en el equipo y el nivel de cómo se entrena, ha hecho que el que juega esté preparado y que quien no juega entrene bien. El que está jugando sabe que quien viene por detrás aprieta también. Eso hace que la competición sea mucho mejor. Nunca pensé que las cosas iban a estar así. Falta poco y esperemos que termine de la mejor manera.

P: ¿Está contento con los minutos que está teniendo?. ¿Esperaba más protagonismo?

R: Estoy contento. Cuando me toca siempre trato de aportar mi granito de arena, sea donde sea y los minutos que toquen. Siempre trato de ayudar al equipo porque todos juntos tenemos un objetivo claro y todos pensamos de la misma forma, que es apoyar donde toque, y cuando toque hacerlo lo mejor posible.

P: ¿Siente que Leganés es un sitio para echar raíces? ¿Le gustaría seguir aquí mucho tiempo?

R: Sí. Me encontré con un club muy ordenado y muy importante, que se nota que quiere crecer y hacer las cosas bien. La ciudad es muy buena para vivir. Siempre lo digo, ojalá que pueda estar aquí muchos años y que podamos seguir cumpliendo y logrando objetivos.

Carlos Mateos Gil