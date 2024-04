Aliyev asegura que Azerbaiyán no suministra ni suministrará armamento a Ucrania

Bakú, 25 abr (EFE).- El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, aseguró que su país no suministra ni suministrará armamento a Ucrania, pese a que ha recibido peticiones en ese sentido, según informó este jueves su oficina de prensa.

"No suministramos armas a Ucrania, aunque nos lo piden, pero no podemos -lo decimos públicamente- ni lo haremos. Ayuda humanitaria, sí; armas, no", dijo el jefe del Estado en un encuentro celebrado este martes en la Universidad ADA este martes, según el comunicado difundido por la Presidencia azerbaiyana.

El mandatario indicó que Bakú ha enviado a Ucrania ayuda humanitaria y financiera por un monto de más de 30 millones de euros (32,2 millones de dólares).

Aliyev se mostró convencido de que la guerra en Ucrania pudo haberse evitado y de que los líderes ucranianos de años anteriores hubieran podido edificar unas relaciones normales con Rusia.

"Nosotros construimos unas relaciones de asociación sólidas (con Rusia). Respetamos la soberanía de cada uno. No interferimos en los asuntos de los demás. ¿No podría ser igual entre Rusia y Ucrania? Por supuesto que podría", dijo.

Subrayó que es posible mantener la soberanía y la independencia y al mismo tiempo tener buenas relaciones con Rusia, y que Azerbaiyán es un ejemplo de ello. EFE

fg-mos/jgb