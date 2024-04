Aleix Espargaró afirma que en Jerez va rápido y que será "un buen fin de semana"

Jerez de la Frontera (Cádiz), 25 abr (EFE).- El español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), ha asegurado a su llegada a Jerez de la Frontera, en donde este fin de semana se disputa el Gran Premio de España de MotoGP, que es un circuito en el que "la moto va bien" y él va rápido, por lo que tiene muchas ganas y cree que "será un buen fin de semana".

"El año pasado hicimos cuatro salidas, pero salía desde la 'pole position' y las KTM me fulminaban, y además teníamos todos el asunto de la presión del neumático delantero", recordó Espargaró, quien dijo que en uno de sus puntos débiles, las salidas, había "mejorado bastante". "Así que espero no perder tantas posiciones y ya en las dos últimas carreras las salidas han sido buenas, así que será importante clasificar bien, pero hemos mejorado", señaló.

De la legislación sobre la presión de los neumáticos, comentó que continúa siendo un problema, pero que el año pasado fue una norma a la que les costó mucho adaptarse, "ni un ingeniero aeronáutico era capaz de cuadrar las presiones, era increíble". "Ahora tenemos más experiencia en eso y más datos; el año pasado en Jerez fue un drama porque hizo un calor impresionante, pero este año parece que no será así y, por último, la regla la han modificado un 'pelín', tenemos más margen, así que es algo que debería ir mejor", declaró.

"Jerez es una pista en la que siempre ha sido muy difícil adelantar y recientemente no sólo eso, sino que se disparan las presiones, así que el cronometrado es clave", explicó Aleix Espargaró.

No tuvo inconveniente en valorar la actuación de su compañero Maverick Viñales en Austin, al destacar que siempre ha dicho que ha tenido muchos compañeros a lo largo de su carrera deportiva, y cada año era una prueba más. "A mí me da igual, yo hago mi trabajo, me hace feliz porque Maverick se merecía esa victoria", aseveró.

"El otro lado del box, que son gente de puta madre y que no lo han pasado muy bien en los últimos años, se merecían una ilusión así, todo el mundo en Aprilia, por lo que me alegro mucho, mucho, pero no cambia mucho mi percepción, sinceramente", comentó Espargaró.

En lo que a su continuidad en el Mundial se refiere más allá de 2024, Aleix Espargaró, siempre sincero, dijo esperar "como mínimo, las tres próximas carreras, contando Jerez", pues cree que en estas "cuatro carreras, que son súper míticas, con circuitos muy importantes, hay que tener tranquilidad".

"Aquí, en Le Mans, Mugello y Barcelona no tengo ninguna prisa. Y Aprilia, según dijo Massimo -Rivola- serían los últimos en decidir, así que calma y a disfrutar estas carreras, que para mí son de las cuatro más bonitas del calendario, pues los resultados, al final, son los que te dan la fuerza para decidir", aseguró Aleix Espargaró.

"Para mí, donde se empieza realmente a ordenar el campeonato es en estas cuatro carreras que vienen ahora. Pecco está súper lejos y es el campeón de los dos últimos años, y obviamente va a luchar por el Mundial, que nadie lo dude", dijo Espargaró, al que no le extrañó el interés de muchos pilotos por 'fichar' por Aprilia, pues señaló que "es normal, es bueno", quiere decir que han hecho un buen trabajo en Aprilia, ya que hace cuatro años nadie quería su moto.

Insistió en sus palabras sobre la continuidad en competición porque tiene la sensación de que no está convencido. "Sabéis que soy una persona sin filtros, que digo lo que pienso y he dicho 'no sé si voy a continuar', entonces es normal que los demás pilotos y Aprilia se muevan. No pueden esperarse a octubre, porque es una moto oficial, de las mejores del campeonato, y si no estoy yo tiene que ir un piloto top", apuntó.

"No sé como explicarlo bien, pero estoy en un momento de mi vida tan feliz, que me da igual el año que viene, me importa tres pepinos y quiero disfrutar de mi familia y de lo que he conseguido. Tengo una de las mejores motos del mundo, la moto que siempre he soñado, así que pensar en el año que viene... Quiero disfrutar de los fines de semana y del presente y yo estoy muy tranquilo", insistió Aleix Espargaró sobre su futuro. EFE

JLL/jap