Un alto directivo de medios admite que publicaba artículos para favorecer a Trump en la campaña electoral de 2016

David Pecker, exdirector ejecutivo de American Media Inc. (AMI), empresa de medios que publica el tabloide 'National Enquirer', ha admitido este martes en calidad de testigo durante el juicio contra el expresidente estadounidense Donald Trump en Nueva York que publicaba artículos para favorecer al magnate durante la campaña electoral de 2016. Pecker, Trump y el entonces abogado del magnate, Michael Cohen, tuvieron una reunión en agosto de 2015 en la que llegaron a un acuerdo para que el directivo comprase cualquier historia que pudiese dañar su imagen durante la campaña electoral o publicase artículos para favorecerle frente a otros candidatos, como el republicano Ted Cruz o la demócrata Hillary Clinton. "Michael Cohen me llamaba y me decía: 'Nos gustaría que publicaras un artículo negativo sobre Ted Cruz", ha señalado Pecker durante su testimonio, en alusión al entonces candidato presidencial republicano y senador por Texas. Con respecto a Clinton, ha señalado que el Trump se mostró "complacido" cuando sugirió publicar historias negativas sobre la candidata presidencial demócrata, añadiendo además que este tipo de artículos eran "muy vendibles" en el tabloide. Pecker ha indicado que el acuerdo que cerraron con Trump no se puso por escrito porque se hacía "entre amigos". "Creo que fue beneficio mutuo. Ayudaba a su campaña y también me ayudaba a mí", ha agregado, según ha recogido la cadena CNN. Pecker ha explicado que el editor en jefe del tabloide, Dylan Howard, le informó en junio de 2016 de la historia de la modelo de Playboy Karen McDougal, que supuestamente había mantenido una relación extramatrimonial con Trump, y a la que pagó unos 150.000 dólares para comprar su silencio. La reacción de Cohen al enterarse fue asegurar que este relato era "absolutamente falso". El exdirector ejecutivo de AMI relata que cada vez que Cohen llamaba para hablar sobre McDougal --muchas veces se ponía al teléfono con él incluso un par de veces al día-- parecía "más ansioso", como si estuviera bajo presión. Asimismo, ha explicado que el tabloide decidió comprar la historia de Dino Sajudin, un exportero de la Organización Trump que afirmaba que el magnate había tenido un hijo fuera del matrimonio, porque "hubiera sido muy embarazoso" que saliese a la luz en plena campaña electoral, pese a que sabía que la historia era "1.000 por ciento falsa". El acuerdo de confidencialidad garantizaba que esa historia no se filtrase. "Pagando los 30.000 dólares, tenías la exclusiva completa y la opción de publicar el artículo o no hacerlo", ha indicado. Pecker ha afirmado además que retuvo la publicación de esta historia hasta después de las elecciones presidenciales de 2016 a petición de Cohen. Poco antes, el juez Juan Merchan, quien lidera el caso contra Trump, ha mantenido otra audiencia después de que la oficina del fiscal de distrito de Manhattan presentara una moción contra Trump por violar repetidamente la orden de silencio en su contra. La Fiscalía ha presentado ocho mensajes del expresidente en redes sociales y dos en su página web de la campaña electoral en los que compartía comentarios sobre el abogado Michael Cohen, por lo que ha pedido una multa de 1.000 dólares por cada publicación. Los 34 cargos a los que se enfrenta Trump por falsificar registros comerciales se remontan a una investigación iniciada por la oficina del fiscal del distrito de Manhattan a raíz de un supuesto plan del magnate para enterrar en los medios de comunicación varios escándalos sexuales en plena campaña electoral para las presidenciales de 2016.