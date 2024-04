Tribunal chino falla a favor de demandante cuya voz se usó para generar audiolibros por IA

Pekín, 24 abr (EFE).- Un tribunal de Pekín falló a favor de una persona cuya voz fue imitada por inteligencia artificial (IA), en el primer juicio en el gigante asiático acerca de un caso que concierne al derecho a la voz generada por esta tecnología.

La demandante es una artista de voz apellidada Yin que descubrió el pasado mayo que su voz se utilizaba en muchos audiolibros que circulaban por internet sin que ella hubiera firmado ningún contrato ni dado su permiso.

Al investigar más, averiguó que una aplicación con inteligencia artificial ayudaba a los infractores a reproducir su voz y vender los derechos a diversas plataformas para obtener beneficios.

Yin demandó a cinco empresas, entre ellas el operador de la aplicación, el proveedor del software con inteligencia artificial y una empresa que había grabado su voz, alegando que su conducta y sus prácticas vulneraban su "derecho a la voz".

El tribunal dictaminó este martes que los demandados son responsables conjuntamente de compensar a Yin por pérdidas económicas de 250.000 yuanes (34.500 dólares, 32.221 euros)

Además, el juzgado ordenó que el operador de la aplicación y la empresa de software emitan una disculpa a la demandante dentro de los siete días siguientes a la entrada en vigor de la sentencia.

Zhao Ruigang, vicepresidente del Tribunal de Internet de Pekín, citado por el rotativo local Global Times, recordó a las empresas de inteligencia artificial que primero deben obtener autorización legal de las personas para utilizar su voz antes de continuar con el entrenamiento, desarrollo o venta de sus productos.

El fallo del tribunal estableció que la voz de una persona natural se identifica por el tono y la frecuencia de la voz, poseyendo características únicas y estables que pueden evocar pensamientos o emociones asociadas con esa persona.

Aunque una voz natural puede ser menos reconocible después de la síntesis de inteligencia artificial, no implica que no esté legalmente protegida, ya que la tecnología "no siempre corta el vínculo con las voces humanas naturales".

El experto sobre el derecho en el sector de la inteligencia artificial Li Zonghui señaló al diario que el caso "proporciona una referencia para disputas similares", señalando que si la voz procesada por IA "todavía puede vincularse a una persona natural, es un "derecho legítimo que no puede ser infringido".

En febrero, un tribunal de la ciudad suroriental china de Cantón también falló a favor del demandante en la primera sentencia de su tipo en el país asiático sobre la infracción de derechos de autor por parte de un servicio de generación de imágenes mediante inteligencia artificial.

El demandante en aquel caso era el propietario de los derechos de autor de las obras de Ultraman, un personaje de animación japonés muy popular en China, mientras que la parte demandada era una empresa que ofrecía en su página web un servicio de conversación y dibujo con IA, que podía generar imágenes relacionadas con Ultraman a petición de los usuarios

El gigante asiático aprobó en julio pasado una normativa provisional para regular los servicios de inteligencia artificial generativa, que deberán respetar "los valores socialistas fundamentales", la "moral social y la ética profesional" y tendrán prohibido "generar contenidos que atenten contra la seguridad nacional, la unidad territorial, la estabilidad social o los derechos e intereses legítimos de otras personas". EFE

