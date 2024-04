Sánchez cancela su agenda para reflexionar sobre su continuidad en el Gobierno tras la investigación a su esposa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que cancela su agenda pública unos días para "reflexionar" si debe continuar al frente del Ejecutivo tras las investigaciones a su esposa, Begoña Gómez. "Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor", ha escrito en una carta enviada a la ciudadanía que ha publicado en la red social X. Sánchez ha asegurado en la misiva que, "a pesar de la caricatura que la derecha y la ultraderecha política" han hecho sobre él, "nunca" ha tenido "apega al cargo". "Si lo tengo al deber, al compromiso político y al servicio público. Yo no paso por los cargos, hago valer la legitimidad de esas altas responsabilidades para transformar y hacer avanzar al país que quiero", ha apuntado. EL PROXIMO LUNES COMPARECERÁ Así, ha desvelado que continuará con su labor en el Gobierno pero cancelará su agenda pública "unos días" para "poder reflexionar y decidir qué camino tomar". Además, ha anunciado que el lunes 29 de abril comparecerá ante los medios para dar a conocer su decisión. El jefe del Ejecutivo ha cargado contra el PP y Vox, señalando que "la derecha y ultraderecha no aceptaron el resultado electoral" del 23J. "Y ahora han traspasado la línea del respeto a la vida familiar de un presidente del Gobierno y el ataque de su vida personal", ha indicado. Sánchez ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal, de poner en marcha "la máquina del fango" y de "tratar de deshumanizar y deslegitimar al adversario político a través de denuncias tan escandalosas como falsas". "Llegados a este punto, la pregunta que legítimamente hago es ¿merece la pena todo esto? Sinceramente no lo sé. Este ataque es tan grave como burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa", ha asegurado Sánchez, que también ha reconocido "estar profundamente enamorado" de su mujer, "que vive con impotencia en el fango que sobre ella esparcen día sí y día también".