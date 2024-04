Piden prisión preventiva para el ministro de Agricultura de Ucrania por supuesta apropiación indebida

La Fiscalía Anticorrupción de Ucrania ha solicitado este miércoles prisión preventiva para el ministro de Agricultura, Mikola Solski, así como una fianza de 200 millones de grivnas (4,7 millones de euros) por un supuesto delito de apropiación indebida de terreno público cometido antes de ocupar el cargo. Así lo ha anunciado el propio Solski ante los medios después de comparecer este miércoles ante un tribunal. La fianza es grande, si no me equivoco, unos 200 millones", ha dicho, declarándose inocente y pidiendo que se escuche su versión antes de sacar conclusiones prematuras, informa la agencia de noticias Ukrinform. "Obviamente, el juez y todos los demás y ustedes necesitan escuchar nuestra posición. Después de eso, ustedes y todos los demás sacarán conclusiones", ha dicho Solski, quien ha asegurado sentirse muy tranquilo. Este martes, Anticorrupción acusó al ministro de Agricultura de un supuesto delito de apropiación indebida de casi 2.500 hectáreas de terreno de propiedad estatal por un valor de 190 millones de grivnas (cerca de 5 millones de euros). Estas casi 1.250 parcelas situadas en la provincia de Sumi, norte de Ucrania, fueron transferidas a nuevos propietarios entre 2017 y 2021, cuando el ministro ejercía como abogado en una sociedad que recibió entonces las tierras para su uso. Solski emitió un comunicado a través de los canales oficiales del Ministerio de Agricultura para subrayar que estos hechos no se refieren a su periodo como jefe de la cartera, sino que se trata de una "disputa" entre empresas estatales y particulares de hace siete años.