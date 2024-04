Paola Olmedo, más sonriente que nunca tras dar carpetazo definitivo a su matrimonio con José María Almoguera

La separación de José María Almoguera y Paola Olmedo no tiene vuelta atrás. O eso parece después de que el hijo de Carmen Borrego se haya instalado en un apartamento que ha alquilado en el centro de Madrid como desvela en su portada la revista 'Diez minutos' este miércoles. Un paso al frente con el que ha desmentido sin necesidad de palabras los rumores de que su ruptura podría ser un montaje para sacar dinero, y con el que ha dado carpetazo a su matrimonio. A pesar de que tanto José María como Paola guardan silencio ante las cámaras, su entorno desliza que habría sido ella la que habría tomado la decisión de dar carpetazo definitivo a su relación 9 meses después de convertirse en padres de su primer y único hijo en común, Marc, que en junio cumplirá un año. Y aunque en un primer momento el nieto de María Teresa Campos habría luchado para intentar reconducir su matrimonio, finalmente habría decidido rehacer su vida como padre separado. Y el primer paso ha sido alquilar un piso de apróximadamente 1.300 euros en el centro de la capital. Por el momento la expareja no ha firmado el divorcio, pero como revela la publicación sí habrían llegado a un acuerdo de custodia de su pequeño, que vivirá con su madre y verá a su padre fines de semana alternos. Coincidiendo con esta información, Paola ha reaparecido con una sonrisa que no le habíamos visto en el último mes. Si hace tan solo 24 horas estallaba ante las cámaras y tachaba a la prensa de "acosadores", hoy se ha dejado ver pletórica. Muy pendiente de su teléfono, con look deportivo, botella de agua y maxi auriculares en la mano, la nuera de Carmen Borrego ha ido al gimnasio y, tras una hora poniéndose en forma, ha disfrutado de un paseo con una amiga y se ha mostrado feliz, como si se hubiese quitado un peso de encima después de que se haya hecho público que José María y ella han tomado caminos separados y, por lo que parece, sin retorno.