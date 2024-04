Paola Olmedo estalla ante las cámaras: "¿Qué queréis? No entiendo este acoso ¡Sois muy acosadores!"

A punto de cumplirse un mes desde que se filtró la separación de José María Almoguera y Paola Olmedo, la todavía nuera de Carmen Borrego ha estallado por primera vez ante las cámaras, acusando a los reporteros de "acosadores" mientras está en el punto de mira por dos motivos. En primer lugar, porque todo apunta a que por su cabeza no pasa la palabra reconciliación y a pesar de que el nieto de María Teresa Campos querría recuperar su matrimonio a toda costa y de ahí que no haya movido ficha para solucionar las cosas con su madre -a la que Paola no soportaría- la esteticien tiene claro que su ruptura con José María es definitiva, por lo menos por el momento. Con la decisión de separarse tomada, la argentina se enfrenta a un problema más importante para ella en estos instantes, y es la búsqueda de un piso para vivir con sus tres hijos -el menor fruto de su matrimonio con el sobrino de Terelu, y los dos mayores de dos relaciones anteriores- después de que su casero le haya comunicado que no le renueva el contrato porque quiere la vivienda para un familiar. Paola ya se ha puesto manos a la obra y como ha revelado la periodista Silvia Taulés en 'TardeAR' ya habría encontrado un apartamento con el que está contenta y al que se mudará próximamente con sus niños. Y ha sido precisamente al salir a la luz esta información cuando la exmujer de José María Almoguera ha mostrado su peor cara con la prensa, harta de su presencia constante en su día a día: "¿De qué vais? ¿Qué queréis?" ha preguntado enfadada mientras arrastraba un bulto de gran tamaño a un portal. Cuando el reportero le ha dicho que "nada", Paola no ha dudado en quejarse amargamente confesando que "no endiendo entonces este acoso que tenéis". "Sois muy acosadores. No sabéis hacer otras cosas ¿no?" ha estallado molesta.