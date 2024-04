Miércoles, 24 de abril de 2024 (11:00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

El Ejército israelí continúa sus ataques en el corredor que divide Gaza en dos partes

Jerusalén (EFE).- El Ejército israelí informó este miércoles de que continúa sus operaciones en el corredor central de Gaza, una zona que divide en dos la Franja y que las tropas de Israel emplean para lanzar ataques y como zona de seguridad militar. Asimismo, anunció que ha movilizado dos brigadas de reservistas para operar en la Franja de Gaza.

El papa pide que Palestina e Israel sean dos estados "libres" y "con buenas relaciones"

Ciudad del Vaticano (EFE).- El papa Francisco pidió hoy rezos para que Palestina e Israel sean dos estados "libres" y "con buenas relaciones" entre ellos, al final de la audiencia general de este miércoles que celebró en la plaza de san Pedro. El pontífice argentino reiteró este miércoles sus llamamientos para que se consiga la paz "entre Palestina e Israel" y también recordó a "la martirizada Ucrania" y "todos los soldados jóvenes que están muriendo", Birmania (Myanmar) y las otras guerras en el mundo.

UCRANIA GUERRA

Von der Leyen dice que si Putin gana en Ucrania, cambiará el curso de la historia europea

Estrasburgo (Francia) (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, dijo este miércoles que una victoria del presidente ruso, Vladímir Putin, en la guerra contra Ucrania "cambiaría el curso de la historia europea", por lo que pidió a los Veintisiete que ayuden a Kiev militarmente. "La victoria de Putin no solo cambiaría el mapa, no solo enmascararía el rostro de la nación ucraniana, sino que cambiaría el curso de la historia europea. Nuestra Unión nunca sería lo mismo", aseguró Von der Leyen en un discurso en el Parlamento Europeo con motivo del vigésimo aniversario de la ampliación europea al este.

CHINA EEUU

Blinken aterriza en Shanghái para comenzar su visita oficial a China

Pekín (EFE).- El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, aterrizó este miércoles en la megalópolis oriental china de Shanghái para una visita oficial al país asiático que se extenderá hasta el próximo viernes. Blinken llegó a Shanghái para reunirse este jueves con funcionarios locales y empresarios antes de desplazarse el viernes a Pekín, recogen hoy medios locales.

ORIENTE MEDIO

El líder supremo de Irán afirma que las sanciones no doblegarán al país

Teherán (EFE).- El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, afirmó este miércoles que las sanciones no doblegarán a su país, aseguró que han logrado avances a pesar de las medidas restrictivas y puso como ejemplo al sector armamentístico. “Las sanciones no doblegarán a la nación iraní porque no tiene esperanzas en la ayuda de fuera de sus fronteras”, dijo Jameneí en un encuentro con trabajadores en Teherán, informó la agencia oficial IRNA.

CRISIS ALIMENTARIA

La Franja de Gaza sufre la mayor catástrofe alimentaria del planeta en dos décadas

Roma (EFE).- La Franja de Gaza sufre la mayor catástrofe alimentaria del planeta al menos en las dos últimas décadas, desde que hay registros, según revela el informe anual de la Red Global contra las Crisis Alimentarias (GNAFC) en colaboración con la FAO y otras agencias de la ONU publicado este miércoles. Además, se cifra en más de 281 millones las personas que sufrieron inseguridad alimentaria aguda en 59 países durante 2023, frente a los 258 millones del año anterior.

Colombia ingresa en la lista de países con inseguridad alimentaria aguda, según la ONU

Roma (EFE).- La población residente en Colombia sufre por primera vez inseguridad alimentaria aguda, según el informe anual de la Red Global contra las Crisis Alimentarias (GNAFC) en colaboración con la FAO y otras agencias de la ONU, que destaca que el porcentaje de población que la afronta en Latinoamérica y el Caribe se redujo durante 2023. El documento publicado este miércoles, que distingue entre población residente de Colombia y migrantes y refugiados, sostiene que la primera padece "uno de los niveles más altos de pobreza, desigualdad de ingresos e informalidad laboral" de la región, pese a ser "un país de ingresos medios o altos, con una alta capacidad gubernamental para apoyar a su población".

EEUU TIKTOK

China se remite a condena inicial tras visto bueno de EE.UU. para forzar venta de TikTok

Pekín (EFE).- China se remitió este miércoles a su mensaje de condena del pasado marzo después de que el Senado estadounidense aprobara un proyecto de ley que obligará a la empresa china ByteDance a vender TikTok en un plazo de nueve meses si no quiere que la plataforma sea prohibida en Estados Unidos. En marzo China criticó la "represión" contra la aplicación de vídeos TikTok por parte de EE.UU. por ser "una táctica intimidatoria" que se acabará "volviendo contra" del país norteamericano.

IRÁN PROTESTAS

El miedo se impone en las calles de Teherán ante la nueva campaña para reimponer el velo

Teherán (EFE).- “No quiero hablar sobre el velo. Tengo miedo”, afirma una joven en el centro de Teherán acompañada por dos amigas. Las jóvenes van vestidas de forma moderna y cubiertas con un hijab a medias. No lejos de ellas está aparcada una furgoneta blanca. Es una patrulla de la llamada Policía de la Moral. Y provoca terror entre las mujeres. El miedo se ha impuesto en las calles de Teherán ante el regreso de la Policía de la Moral hace 11 días como parte del 'Plan Luz' para reimponer el uso del velo islámico entre las iraníes y ya han comenzado las detenciones de mujeres que no usan la prenda.

TAILANDIA JUICIO

El abogado de los Arrieta declara en el juicio sobre la situación económica de la familia

Koh Samui (Tailandia) (EFE).- El abogado español Juan Gonzalo Ospina declaró este miércoles en representación de la familia de Edwin Arrieta en el juicio contra Daniel Sancho en Tailandia por el supuesto asesinato del cirujano colombiano, para aclarar los detalles de la solicitud de indemnización al acusado. "Hoy acudimos como testigos de la familia para explicar la situación económica en la que se encuentran a día de hoy tras la pérdida de Edwin, que era quien sustentaba toda la realidad económica de la familia", dijo Ospina a las puertas del tribunal.

PREMIOS PRINCESA ARTE

Joan Manuel Serrat, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2024

Oviedo (España) (EFE).- El cantautor Joan Manuel Serrat, con más de cincuenta años de carrera y autor de 'Mediterráneo', considerada una de las mejores canciones de la música española de todos los tiempos, ha sido distinguido este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2024.Serrat (Barcelona, 1943) ha grabado más de 500 canciones, más de 40 álbumes y ha puesto música a los versos de los poetas más grandes en español, como Antonio Machado, Miguel Hernández, Neruda, Benedetti, Alberti, Lorca o León Felipe. EFE

