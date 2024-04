Más del 50% de los españoles ha recortado sus gastos en energía o alimentación por la inflación, según Oxfam Intermón

Más de la mitad de la población en España ha tenido que recortar sus gastos en recursos básicos como la energía o alimentación por la inflación, mientras que más del 40 por ciento (40%) ha renunciado a algún gasto en salud como dentista, atención psicológica o fisioterapia por no poder permitírselo el pasado año 2023, según Oxfam Intermón. La entidad ha publicado este miércoles 'Vivir la desigualdad', su I Encuesta de Desigualdades Múltiples, basada en más de 4.000 entrevistas, y de las que se desprende que el 63,7 % de la población cree que es posible erradicar estas desigualdades, aunque más de la mitad de la población (54,4%) no está satisfecha con su situación económica y el 42% no está contenta con su vida laboral. Aunque en ambos casos las cifras son "notablemente peores" entre las mujeres -con más de 10 puntos de diferencia respecto a los hombres-, en general, la desigualdad entre ricos y pobres es una de las más destacadas para la población, seguida inmediatamente por las disparidades entre personas migrantes en situación irregular y el resto de la población. En ese sentido, la Encuesta de Desigualdades Múltiples, que tiene como objetivo analizar "la realidad" de la desigualdad en España para entender quiénes la "sufren más" y cuáles son los ámbitos donde está más presente, muestra que el nivel de ingresos de 1 de cada 4 personas (el 27 % de la población) no les permite tener "una vida digna". Entre otras dificultadas, además de las ya mencionados, se encuentran los gastos "excesivos" asociados a la vivienda, que suponen más del 30% de los ingresos de la mitad de las personas con hipoteca y más del 60 % de quienes viven de alquiler, siendo los más afectados las personas racializadas y las personas jóvenes, que han tenido que retrasar o interrumpir el pago del alquiler algún mes en mayor medida que el resto de la población. Y en cuanto a los recortes, casi la mitad de la población (45,7 %) se ha visto obligada a reducir sus gastos de electricidad, calefacción y agua debido a la inflación -sufrido con "mayor intensidad" por las mujeres y personas racializadas-, por lo que el total de personas que "no llegan a fin de mes" asciende hasta el 70%. De hecho, en 2023, más de la mitad de la población tuvo que hacer recortes "significativos" en la cesta de la compra, ropa, calzado y ocio, teniendo que, el 40 % de la población, comprar menos carne o pescado y no pudiendo ir de vacaciones "ni una semana al año", según asegura Oxfam Intermón. EMPLEO DE CALIDAD Y ACCESO A LA VIVIENDA, ENTRE LAS SOLUCIONES Para reducir estas desigualdades, los encuestados proponen la promoción del empleo de calidad (el 54,4% de las personas encuestadas lo mencionan) y el acceso a una vivienda digna (35,5%) como las medidas más efectivas. En tercer y cuarto puesto, los participantes mencionan la sanidad y educación públicas para "mejorar" sus oportunidades, existiendo un 48,2% de la población que asegura que habría querido seguir estudiando. Las responsabilidades familiares y de cuidados causan mayores renuncias entre las mujeres. Por otra parte, aunque la mayoría de la población señala que los impuestos son "esenciales" para tener servicios públicos, el 75,2% no siente que el sistema fiscal reparta la riqueza de forma equitativa. Así, la mayoría de los españoles apoya la democracia como el mejor sistema posible (82,1%), pero el 73,7% siente que los actores políticos "no prestan suficiente atención" a las inquietudes ciudadanas.