Mariló de la Rubia guarda silencio al preguntarle por la salud de Isabel Pantoja

Hace unas horas Isabel Pantoja emitía un comunicado a través de sus redes sociales informando a todos sus seguidores que se ha aplazado el concierto que tendría lugar el 30 de abril en el Recinto Ferial de Tenerife por "razones de salud". Algo que ha desatado todas las alarmas sobre el estado de salud de la tonadillera. Sin embargo, diversos colaboradores de televisión han asegurado que no se trata de nada grave, pero no han desvelado el motivo por el que Pantoja ha cancelado este concierto ya que pertenece a su intimidad y solo a ella hacerlo público. Ahora, la reina de la copla se encuentra en Córdoba por estas "razones de salud" que le han obligado a no viajar hasta Tenerife y hasta allí nos hemos desplazado para saber qué es lo que está ocurriendo en la vida de la cantante. Hemos podido ver a Mariló de la Rubia y le hemos preguntado por esta última hora de su íntima amiga, pero lo cierto es que, con una tímida sonrisa ha dejado claro que no va a hacer ninguna declaración al respecto. A pesar de ser preguntada hasta en cuatro ocasiones sobre el motivo de salud que ha obligado a Isabel a cancelar este concierto, Mariló ha preferido guardar silencio y no desvelar cuál es el problema de salud que golpea de nuevo la vida de la artista.