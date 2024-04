Laura Escanes juega al despiste tras los rumores de relación con el influencer Pau Joanmiquel

Tras su polémica ruptura con Álvaro de Luna en octubre de 2023 tras un año de intensa relación, Laura Escanes podría haber recuperado la ilusión en el amor. La influencer ha sido relacionada en los últimos días con el también creador de contenido Pau Joanmiquel, con el que habría sido vista en actitud cómplice en varias ocasiones y con el que ha compartido varios vídeos en redes sociales en los que la química es más que evidente. Y aunque la exmujer de Risto Mejide prefiere jugar al despiste y en redes sociales ha reaccionado a los rumores al ritmo de la canción 'Zapatillas' de 'El Canto del Loco' -"Estoy flipando de que la gente se invente, cuente y luego reinvente. Apoltronado en el sofá de mi casa, vente se está caliente" ha entonado- en la gala de los Premios Laureus ha dejado entrever que aunque está muy feliz, prefiere no hacer pública su nueva relación hasta que esté completamente consolidada. "Yo estoy súper bien y ya sabéis como soy, hago humor, pero tengo que estar muy segura para decirlo" confiesa, reconociendo aunque "de momento estoy súper feliz" prefiere no confirmar nada. "Amo el amor y es muy fácil que la gente diga que tengo una nueva ilusión, es normal, pero ya me lo tomo a risa" asegura. "El verano, que se presente lo que sea en el amor, que tenga que venir, que venga" añade con una sonrisa. Sobre lo que no tiene problema Laura es en hablar sobre su relación con Risto, con el que tiene una niña en común de 4 años, Roma: "Todo bien, como siempre. Siempre os lo digo. Les deseo lo mejor, así que genial". La influencer ha coincidido en la gala con su mejor amiga Gemma Pinto y el novio de ésta, Marc Márquez; y para el piloto tan solo buenas palabras. "Es maravilloso y tiene una mentalidad que la verdad que admiro muchísimo y ojalá este año le vaya muy muy bien. Es un luchador y ha demostrado eso, reinventarse y no cansarse. Tiene esa mentalidad como la mayoría de deportistas, de querer superarse siempre" destaca. Por último, Laura se ha pronunciado sobre el embarazo de su compañera de profesión y amiga, Dulceida. "Estoy súper feliz la verdad, me alegro muchísimo por ellas, yo creo que era un deseo que llevaban tanto tiempo y yo creo que lo van a disfrutar muchísimo. Y además tiene una red maravillosa alrededor, que eso es muy importante, y les deseo toda la felicidad del mundo" afirma.