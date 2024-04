La RFEF desmiente que haya programada una reunión entre el CTA y el FC Barcelona

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha señalado este miércoles que el Comité Técnico de Árbitros (CTA) "no muestra ni audios ni imágenes a la carta", en alusión a la polémica jugada del Clásico de la jornada 32 en LaLiga EA Sports, y también ha desmentido que haya programado un encuentro entre dicho comité y el FC Barcelona. "Ante las últimas informaciones publicadas en diferentes medios, cabe tener en cuenta los siguientes puntos: No hay ningún encuentro programado entre el CTA y el FC Barcelona", han indicado fuentes de la RFEF a Europa Press. "El Barça no ha solicitado ninguna reunión", han añadido esas fuentes. "Únicamente se le ha recordado que las puertas del CTA siempre están abiertas, como las tiene cualquier club de cualquier categoría nacional. El CTA no muestra ni audios ni imágenes a la carta", ha zanjado la RFEF.