La madre de Antonio Tejado, desencajada tras el último varapalo de su hijo, que seguirá en prisión

Momentos complicados para Antonio Tejado y su familia. El sobrino de María del Monte, en prisión provisional desde el 12 de febrero por su presunta implicación en el violento robo a la casa de la cantante, confiaba en el recurso de reforma que interpuso su abogado hace unos días para solicitar de nuevo su salida de la cárcel, después de que tanto el juez como la Fiscalía y la acusación particular se opusiesen a su libertad provisional en un primer momento. Pero el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha vuelto a decirle "no", asegurando que mientras continúe la instrucción del caso -ya que faltaría el resultado del volcado de los teléfonos móviles tanto de Tejado como del resto de detenidos en el marco de la operación 'Abgena'- ninguno de los 6 investigados que están en prisión saldrán en libertad provisional, ya que el juez considera que hay riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. No es el único varapalo que ha sufrido el sobrino de la folclórica, ya que como adelanta 'El diario de Sevilla' en el volcado del terminal de Antonio habría mensajes en los que se dice que 'El Ruso' Arseny Garibyan -presunto cabecilla de la organización criminal- tenía que pagarle un dinero. Una información que complica y mucho el horizonte judical de Tejado y que ha dejado devastada a su madre, María José García, que ha reaparecido con el rostro desencajado e, incapaz de articular palabra, ha preferido no revelar cómo se encuentran en estos momentos, si siguen confiando en la inocencia de su hijo, y si su abogado va a solicitar por tercera vez su libertad provisional.