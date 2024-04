Jueves 25 de abril de 2024

Madrid, 24 abr (EFE).-

.-Jerusalén.- Israel continúa bombardeando Gaza, donde ya han muerto más de 34.200 personas, tras celebrar ayer la aprobación de un nuevo paquete de ayuda estadounidense que incluye miles de millones de dólares para reabastecer los sistemas de defensa antimisiles del país y para adquirir armamento avanzado. (foto)(vídeo)

.-Rafah (Egipto) - En el 42 aniversario de la liberación del Sinaí, Egipto organiza un viaje de prensa a la península egipcia, que linda con la frontera de Gaza, en plena tensión por la posible invasión de Israel de la localidad palestina de Rafah. (foto)(vídeo)

.-El Cairo (Egipto).- La relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado, Francesca Albanese, informa en una rueda de prensa en El Cairo sobre la situación de los palestinos tras su visita a Jordania y a Egipto desde el pasado 15 de abril. (foto)(vídeo)

.-Bangkok (Tailandia).- El joven español Daniel Sancho testifica en el juicio en su contra por el supuesto asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta en el tribunal provincial de Samui (sur de Tailandia). (foto)(vídeo)

.-Lisboa (Portugal).- Portugal conmemora el 50 aniversario de la Revolución de los Claveles, que puso fin a la dictadura, en un momento marcado por el avance de la ultraderecha en el país, con un número sin precedentes en democracia de diputados ultras en su Parlamento. (foto)(vídeo)

.-París (Francia).- El presidente francés, Emmanuel Macron, esboza sus objetivos para la transformación de la Unión Europea, en un discurso en la Sorbona de París. (foto)(vídeo)

.-Shanghái (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU, Anthony Blinken, continúa una visita a China marcada por las tensiones por el cerco a la red social china TikTok en Washington, que entorpecen los recientes pasos de acercamiento entre las dos superpotencias. (foto)(vídeo)

.-Berlín (Alemania).- La capital alemana acoge la décimo quinta edición del Diálogo Climático Petersberg en la que se prevé la participación de unos 40 altos cargos de diferentes países, entre ellos la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. (foto)(vídeo)

.-Berlín (Alemania).- La vicepresidenta tercera del Gobierno español y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que será la candidata del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para las elecciones europeas del 9 de junio, participa en la décimo quinta edición del Diálogo Climático Petersberg en Berlín. (foto)(vídeo)

.-Kozhikode (India).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, busca una tercera victoria consecutiva en las elecciones generales en curso con el desafío de lograr una victoria aún más arrolladora que en 2019, pero necesita aumentar su presencia en el sur del país, que a diferencia del norte se ha resistido hasta ahora a los encantos del nacionalismo hindú. (foto)(vídeo)

.-Montevideo (Uruguay).- El expresidente de Uruguay José Mujica habla en una entrevista con EFE acerca del año electoral que afronta el país y de la situación que viven la región y el mundo en la actualidad. (foto)(vídeo)

.-Nueva York (EE.UU.).- Continúan las declaraciones de testigos en el juicio penal contra Donald Trump, al que se le acusa de falsificación de registros contables para comprar el silencio de una actriz porno, en un tribunal de Nueva York. (foto)(vídeo)

.-Santo Domingo (R.Dominicana).- Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez, los tres principales candidatos en los comicios presidenciales en República Dominicana del 19 de mayo, participan en un debate electoral. (foto)(vídeo)

.-Meknés (Marruecos).- El precio de la carne roja en Marruecos se ha disparado tras años de una sequía que afecta a los ganaderos del país, que se quejan de estar ahogados ante el incremento del coste de pienso y la escasez de pasto y agua. (foto)(vídeo)

.-Lima (Perú).- Los peruanos que llegan a los 65 años, edad fijada para la jubilación, no pueden dejar de trabajar porque la mayoría no tiene acceso a un sistema de pensión o bien porque el monto que perciben no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas. (foto)(vídeo)

.-Pekín (Pekín).- Se inaugura el Salón del Automóvil de Pekín, en un momento en el que marcas chinas como BYD, Geely o Chery aceleran su expansión en los mercados internacionales, sobre todo en el de los autos eléctricos. (foto)(vídeo)

.-Brasilia (Brasil).- Los indígenas de Brasil celebran el Campamento Tierra Libre, evento reivindicativo que cumple 20 años, para reclamar sus derechos ancestrales, en momentos en los que la mayoría conservadora del Congreso trata de limitar los derechos de los pueblos originarios. (foto)(vídeo)

.-Montevideo (Uruguay).- El Ministerio del Interior de Uruguay presenta los resultados de las acciones sobre seguridad pública ante casos de violencia respecto a niños y adolescentes. (vídeo)

.-Montevideo (Uruguay).- El expresidente de Uruguay José Mujica habla en entrevista con EFE del año electoral que afronta el país y de la situación que vive la región y el mundo en la actualidad. (foto)(vídeo)

.-Ottawa (Canadá).- La cuarta sesión del Comité Negociador Intergubernamental de la ONU sobre la contaminación plástica se reúne en Ottawa. (foto)(vídeo)

.-Buenos Aires (Argentina).- Los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Uruguay, Luis Lacalle Pou, son los invitados especiales al evento denominado 'Cena de la Libertad', en el que coincidirán con el expresidente argentino Mauricio Macri y el exjefe del Gobierno español José María Aznar. (foto)(vídeo)

lgs

ftv/EFETV

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.