Jasleen Kaur, Pio Abad, Claudette Johnson y Delaine Le Basson aspiran al premio Turner

Londres, 24 abr (EFE).- La artista escocesa Jasleen Kaur, el filipino Pio Abad, y los ingleses Claudette Johnson y Delaine Le Basson son los finalistas a optar al premio Turner 2024, según anunció este miércoles la Tate Britain.

En un comunicado, la galería británica reveló que albergará una exposición con sus obras desde el próximo 25 de septiembre hasta el 16 de febrero de 2025.

En esta ocasión, la edición de los prestigiosos premios de arte cumple su 40 aniversario y supone su regreso a la Tate Britain por primera vez en seis años.

Según la nota, el ganador del Turner se anunciará en una ceremonia que se celebrará el próximo 3 de diciembre y el reconocimiento estará dotado con 25.000 libras (29.000 euros), mientras que los finalistas recibirán 10.000 libras (11.600 euros).

El director de la Tate Britain, Alex Farguharson, y presidente del jurado, destacó que "los cuatro (artistas nominados) realizan obras que están llenas de vida. Muestra cómo el arte contemporáneo puede fascinar, sorprender y conmover y cómo puede hablar de manera poderosa de identidades y recuerdos complejos, con frecuencia mediante los detalles más sutiles".

"En la 40 edición del Premio Turner, esta lista de finalistas demuestra que el talento artístico británico es tan rico y vibrante como siempre", dijo.

Kaur compie por 'Alter Altar', en Tramway (Glasgow, Escocia), destinada a mostrar cómo la artista creció dentro de la comunidad 'sikh' en esa ciudad.

La artista de 37 años, residente en Londres, emplea en esa exposición fotos familiares, un vehículo modelo Ford Escort 'vintage' o campanas de iglesia.

Por su parte, Claudette Johnson aspira al galardón por su muestra en solitario 'Presence', de la Galería The Courtauld, en Londres, y por 'Drawn Out", dentro de los Ortuzar Projects en Nueva York.

Considerada una de las artistas más relevantes del arte figurativo de su generación, Johnson emplea retratos de mujeres y hombres negros en una combinación de tonos pastel y ha sido elogiada por su "uso sensible y dramático de las líneas, el color, el espacio y la magnitud para expresar empatía e intimidad con sus temas".

La veterana artista, de 65 años, recibió en 2022 un reconocimiento del príncipe de Gales en el palacio de Buckingham por sus servicios a las Artes.

En cuanto a Delaine Le Basson, y su obra 'Incipit Vita Nova. Here Begins The New Life/A New Life Is Beginning', exhibida en el Instituto de Arte Secession de Vienna, contempla tejidos pintados colgados, con atuendos teatrales y esculturas.

De su exhibición, inspirada en la muerte de su abuela y la historia de la gente de Roma, el jurado se mostró "impresionado por la energía y la inmediatez presente en esta muestra, y su potente expresión para hacer arte en momentos de caos".

Sobre Abad, el artista filipino residente en Londres de 40 años, competirá por 'To Those Sitting in Darkness', del Museo Ashmolean en Oxford.

Según revela la Tate, esta candidatura incluye dibujos, grabados y esculturas combinados y es un reflejo de la historia colonial y de crecer en Filipinas donde sus padres experimentaron dificultades frente al autoritarismo. EFE

prc/vg/ig